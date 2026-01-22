Juan Manuel Sánchez, ingeniero, lanza una nueva hipótesis sobre el accidente de Adamuz: "Construyen madrigueras en los taludes, filtran el agua y afectan a la estabilidad"

El ingeniero Juan Manuel Sánchez ha lanzado una nueva línea de investigación sobre las posibles causas del trágico accidente de tren en Adamuz. Durante su intervención en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, este oyente y experto en infraestructuras ha compartido una hipótesis basada en su propia experiencia profesional. Antes de exponerla, ha querido enviar sus "condolencias a todos los familiares con gente fallecida y y un gran abrazo a todos", describiendo el suceso como "una tragedia que estamos sufriendo".

La hipótesis de las madrigueras de conejo

Sánchez, que actualmente trabaja en obras de emergencia en Valencia, ha explicado que su teoría surge de la observación directa de los terrenos por donde discurre el AVE. Según ha relatado, los taludes sobre los que se asientan las vías están "plagado de de de conejos, que tienen sus madrigueras sobre esos taludes". El problema, señala, es que "el conejo al final no tiene depredador dentro de de esos taludes porque el ave en sí está totalmente verjado".

Alamy Stock Photo Un conejo entrando en su madriguera

Estas galerías, o `cárcavas` como las define técnicamente, actúan como canales que filtran el agua de la lluvia hacia el interior del terraplén. Este fenómeno podría provocar `asientos diferenciales` en el terreno, afectando la estabilidad de la plataforma sobre la que se apoya la vía. Es un proceso lento, una "prolongación en el tiempo", pero con consecuencias potencialmente graves. La proliferación de estos animales en zonas como el campo de Torrente, afirma, "es muy escandaloso lo que se ve allí por las mañanas y por las tardes".

En 100 metros puedes ver 15 o 20 conejos a a simple vista"

Vibraciones anómalas como posible síntoma

El ingeniero conecta esta hipótesis con las imágenes que han circulado donde se aprecian `fuertes vibraciones` en los vagones. Considera que "eso no es lo normal en una obra de este de este tipo", especialmente en una infraestructura de alto coste donde cada kilómetro de AVE supone una inversión de entre `15 y 25 millones de euros` y los protocolos de calidad son máximos. La opinión de que algo no iba bien es compartida por otros profesionales del sector, como la de este maquinista de alta velocidad que aseguró que "sabíamos que iba a pasar".

Cuando ves imágenes donde el tren vibra muchísimo, es que hay algún problema en esa vía"

Un descarrilamiento provocado por la cesión de un muro de contención

El propio presentador del espacio, `Carlos Moreno 'El Pulpo'`, ha corroborado este punto, mencionando las dificultades que él mismo experimenta para trabajar con su ordenador en el tren debido al "traqueteo". Sánchez ha aportado la explicación técnica: a velocidades de `200 kilómetros por hora`, la más mínima imperfección en la planimetría de la vía se magnifica. "Si la hay ahora al cabo de 10 años, de 15 años, es que hay algún problema", ha sentenciado.

Además de la acción de los conejos, el experto ha señalado otros factores que podrían haber contribuido, como `asentamientos diferenciales por tuberías de drenaje` con pérdidas de agua o la `climatología de España`, que ha sido "muy lluviosa" en los últimos meses. Esta nueva perspectiva se suma a la principal hipótesis sobre la tragedia de Adamuz, que se centra en un posible fallo en la soldadura de un carril.