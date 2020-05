El error geográfico de Echenique con las protestas ciudadanas, entre los momentos más virales de este lunes

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, compartió en su perfil de Twitter un video donde aparece un coche descapotable donde uno de sus ocupantes lleva la bandera de España y el sonido de fondo son las cazuelas que tocan los vecinos en forma de protestar por la gestión del Gobierno durante esta crisis que fue provocada por el coronavirus. Echenique hace referencia a estas imágenes como si hubieran ocurrido en el Barrio de Salamanca, pero la realidad es que ni si quiera fueron captadas en Madrid.

El vídeo que Echenique 'vende' como el Barrio de Salamanca

Con esta publicación, el portavoz de la formación morada pretende “animar” a los vecinos de Núñez de Balboa a manifestarse “en sus descapotables”. Echenique apela a este tipo de manifestaciones porque, dice, “sí cumple con las normas sanitarias”. Además, alenta a que, cuando se habilite la movilidad interprovincial y “puedan viajar a Puerto Banús” hagan “la revolución” en “sus yates”.

Animo a los vecinos de Núñez de Balboa a manifestarse en sus descapotables (el chófer es opcional) o incluso en sus yates cuando se habilite la movilidad interprovincial y puedan viajar a Puerto Banús a hacer la revolución. Esto sí cumple con las normas sanitarias. Así sí. ������ pic.twitter.com/XZNdUvvCKS — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) May 17, 2020

Sin embargo, a pesar de que Pablo Echenique publica este video como si hubiera ocurrido en las calles madrileñas del Barrio de Salamanca, la realidad es que se trata de la calle de otra comunidad autónoma.

‘El Diario de Cantabria’ publicó esas imágenes explicando que se trataba de la calle Hernán Cortés de Santander. En el texto de la noticia que acompaña al video, el diario regional describe la situación: “un descapotable se ha movido por esa calle”.

El vehículo estaba ocupado por dos personas, el ocupante de la parte trasera del vehículo que gritaba con un megáfono “Gobierno asesino comunista” y “al volante se encontraba un chófer con su mascarilla puesta”.

Un hecho al que hace referencia Pablo Echenique en su publicación, “manifestarse en sus descapotables (el chófer es opcional)”, explicaba el portavoz.

Irene Montero está en el ojo del huracán durante los últimos días. Ya no solo por las protestas que tanto ella como su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, recibieron frente a su casa este fin de semana. También por una actividad parlamentaria que ha dejado un momento tenso entre la ministra de Igualdad y Beatriz Fanjul, diputada del PP, en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado sobre Violencia de Género.

Fanjul ha criticado que el Gobierno, antes del 8M, se dedicara "a hacer ideología en lugar de preparar a España para lo que venía" y ha asegurado que si hubiera hecho caso de las recomendaciones internacionales por el coronavirus habrían ahorrado a todos mucho dolor, pero "priorizó su ideología frente a la salud".

Fanjul, que ha acusado a Montero de haber hecho "bien poco" durante el estado de alarma, le ha recomendado que dimita, tras lo cual la ministra le ha afeado que haya acudido a la Comisión sólo con polémicas, sin ninguna propuesta. Tras calificar también las intervenciones de la diputada del PP como "ataques personales", Fanjul ha respondido lo siguiente: "Yo no sé si se ha escuchado. No sé si ha sido consciente del tono y de la forma en la que me hablaba. Yo soy la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Violencia de Género. No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga. Y el tono que ha empleado conmigo no es el tono, desde luego, que yo he podido emplear en mi discurso. No reconozco en absoluto ningún ataque personal que haya podido hacerle a su persona".

La intervención de Fanjul ha ido más allá: "Vigile el tono y vigile las formas, y se lo pido por favor. Y le podría dar un consejo: la edad es lo único que se cura con el tiempo. El cinismo no". Para más adelante denunciar: "Un ejemplo de violencia de género es lo que hizo su partido con las diputadas de Podemos. Trabajaron un montón en el Pacto de Violencia de Género. Me consta que estaban muy involucradas. ¿Por qué no firmaron el pacto? ¿Por qué no votaron a favor? Porque el jefe de filas dijo que no, que no podían firmar un pacto con el Partido Popular, impulsado por el Partido Popular. Eso es violencia de género".

Fanjul también habló de las protestas de Núñez de Balboa. "Yo lo llamo jarabe democrático. Y hay algunos a los que no les gusta", sentenció. Todos estos momentos aparecen recopilados en un vídeo que la propia diputada popular ha compartido en su cuenta de Twitter.

El estado de alarma ha cambiado durante unos meses la forma de hacer televisión de la gran mayoría de formatos. Esto ha provocado que el 90% de las entrevistas que se han podido ver desde estos programas durante estas semanas haya tenido que ser a través de videollamadas.

De esta manera, los espectadores han podido entrar de manera telemática en los hogares de los personajes públicos, desde políticos a artistas. Esto ha generado algunos episodios que se han convertido en noticia de por sí, como el caso sucedido a Alfonso Merlos. También se han podido observar que decoración, colecciones y gustos tienen estos personajes.

El libro que Rafael Simancas destaca en su estantería

Uno de los medios que se ha tenido que adaptar a esta forma de hacer entrevistas ha sido TVE.El ente público también se ha envuelto en varias polémicas a lo largo de todo el estado de alarma. Polémicas protagonizadas por la omisión de los cargos de sus entrevistados, o por detalles que provocaban la denuncia de algunos sectores. El último ejemplo fue la aparición de una imagen de Fidel Castro durante una información.

Ahora, desde el ente público se han lanzado a entrevistar a Rafael Simancas. El político del Partido Socialista ha saltado a todos los titulares después de sus críticas a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: "España tiene tantos muertos por Covid 19 porque en España está Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad", exclamaba uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, algo que le han granjeado críticas desde todos los sectores, desde el Partido Popular hasta su propia formación.

Quien protagonizara uno de los escándalos políticos más recordados en 2003 debido al 'Tamayazo', intervino en en el Canal 24 Horas para valorar toda la actualidad política que rodea tanto a España como a la región que casi estuvo a punto de gobernar.

Lo que algunos más han destacado de esta entrevista ha sido un pequeño detalle que han percibido a espaldas de Simancas, para ser más exactos en una estanterías. En un lugar casi centrado, al lado de su cabeza, y como si de una librería que pone en su escaparate los libros más venidos, se podía atisbar una portada que ha generado comentarios en redes. Ni más ni menos que el libro 'Manual de resistencia', el libro que Pedro Sánchezpublicó en 2019 relatando su camino hasta llegar a la Moncloa.

Manual del pelota. pic.twitter.com/tbWtLEKmyZ — Jorge Sanz Casillas (@JorgeSanzCasi) May 18, 2020

Simancas fue de los pocos dirigentes 'históricos' del Partido Socialista que se puso de parte de Pedro Sánchez después de que este abandonara la presidencia del partido tras el 'No es no', y su posterior disputa con Susana Díaz por el liderazgo del PSOE.