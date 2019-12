Las diferencias entre el 'Manual de Resistencia' de Sánchez y el libro de Rajoy

El expresidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha publicado en los últimos días su nuevo libro “Mariano Rajoy. Una España mejor” y, en él reflexiona sobre sus años en la Moncloa. Paralelamente, y algunos meses antes, Pedro Sánchez publicó su archiconocido “Manual de Resistencia”, una autobiografía a la que “dio forma” Irene Lozano y en el que el ahora presidente en funciones se confesaba sobre su tiempo, no solo en el Ejecutivo, sino tras ser destronado como secretario general socialista en 2016.

En COPE repasamos las principales diferencias entre dos autobiografías, publicadas con meses de diferencia y con dos presidentes consecutivos. La primera es en las referencias a ellos mismos. Mientras Sánchez asegura que mantenía una relación de “confianza mutua” con el líder de Moncloa en 2018 (incluso “lamenta” el llevar a cabo la moción de censura), Rajoy obvia valoraciones a Sánchez en su libro, y se limita a confesar que conocía que Aitor Esteban, del PNV, “estaba en contra”. A pesar de ello, los nacionalistas vascos apoyaron la salida de Rajoy.

Otra de las diferencias claves entre ambos libros es la forma en la que ambos líderes se refieren a los enfrentamientos internos. Mientras Rajoy habla de que los ministros a los que les ofrecieron sustituirle “acudieron directamente” a él, Sánchez se muestra mucho más duro con los barones socialistas, llegando a subrayar que se sentía como un “infiltrado”.

“Mientras estuve al frente del PP gocé de un apoyo y una lealtad admirables por parte de la mayoría de compañeros en el partido y de los ministros de mi Gabinete”, escribía Rajoy. Por su parte, las palabras de Sánchez hacia la dirigencia eran: “me veían como alguien que no pertenecía a su círculo, como a un 'outsider', alguien ajeno a las élites que tienen todos los partidos, también el mío”. Incluso, Sánchez insiste en que “esa élite” no le concedieron “la legitimidad política para ejercer” de secretario general.

La única mención que hace Rajoy a algún conflicto interno es hacia José María Aznar. De él, lamenta: “al día siguiente de las elecciones, cuando en la dirección del partido estábamos ocupados en lo prioritario, que era intentar la formación de gobierno, el expresidente José María Aznar se presentó ante el Comité Ejecutivo del partido, algo que había hecho en escasísimas ocasiones, para solicitar un Congreso abierto del PP”.

Sin embargo, y a pesar de que el sustituto de Rajoy es Pablo Casado, que en ocasiones ha manifestado su sintonía con Aznar, le menciona con palabras amables en el libro: “persona que a buen seguro será capaz de liderar el regreso del Partido Popular al Gobierno de España”.