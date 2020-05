El 'repaso' de Bea Fanjul a Irene Montero: "No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga"

Irene Montero está en el ojo del huracán durante los últimos días. Ya no solo por las protestas que tanto ella como su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, recibieron frente a su casa este fin de semana. También por una actividad parlamentaria que ha dejado un momento tenso entre la ministra de Igualdad y Beatriz Fanjul, diputada del PP, en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado sobre Violencia de Género.

Fanjul ha criticado que el Gobierno, antes del 8M, se dedicara "a hacer ideología en lugar de preparar a España para lo que venía" y ha asegurado que si hubiera hecho caso de las recomendaciones internacionales por el coronavirus habrían ahorrado a todos mucho dolor, pero "priorizó su ideología frente a la salud".

Fanjul, que ha acusado a Montero de haber hecho "bien poco" durante el estado de alarma, le ha recomendado que dimita, tras lo cual la ministra le ha afeado que haya acudido a la Comisión sólo con polémicas, sin ninguna propuesta. Tras calificar también las intervenciones de la diputada del PP como "ataques personales", Fanjul ha respondido lo siguiente: "Yo no sé si se ha escuchado. No sé si ha sido consciente del tono y de la forma en la que me hablaba. Yo soy la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Violencia de Género. No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga. Y el tono que ha empleado conmigo no es el tono, desde luego, que yo he podido emplear en mi discurso. No reconozco en absoluto ningún ataque personal que haya podido hacerle a su persona".

La intervención de Fanjul ha ido más allá: "Vigile el tono y vigile las formas, y se lo pido por favor. Y le podría dar un consejo: la edad es lo único que se cura con el tiempo. El cinismo no". Para más adelante denunciar: "Un ejemplo de violencia de género es lo que hizo su partido con las diputadas de Podemos. Trabajaron un montón en el Pacto de Violencia de Género. Me consta que estaban muy involucradas. ¿Por qué no firmaron el pacto? ¿Por qué no votaron a favor? Porque el jefe de filas dijo que no, que no podían firmar un pacto con el Partido Popular, impulsado por el Partido Popular. Eso es violencia de género".

Fanjul también habló de las protestas de Núñez de Balboa. "Yo lo llamo jarabe democrático. Y hay algunos a los que no les gusta", sentenció. Todos estos momentos aparecen recopilados en un vídeo que la propia diputada popular ha compartido en su cuenta de Twitter.

ASÍ FUE LA COMISIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ministerio de Igualdad trabaja con el Ministerio de Justicia en un plan de apoyo y protección de las víctimas de la violencia machista durante el desconfinamiento, cuyo objetivo es que puedan denunciar "en condiciones seguras", ya que prevén un aumento de denuncias conforme avance la desescalada.

Así lo ha adelantado este lunes la ministra de Igualdad en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, en la que ha resaltado su preocupación por los datos que puedan encontrarse a medida que avance la desescalada.

Montero ha reconocido que el Ministerio trabaja junto a Justicia en medidas concretas para el desconfinamiento que garanticen que las mujeres puedan denunciar en condiciones seguras y puedan presentar las pruebas pertinentes en los juzgados durante la desescalada.

"Trabajamos para seguir poniendo medios de protección y apoyo a las mujeres en esta fase de desescalada. Nuestra prioridad, en coordinación con Justicia, es garantizar que puedan denunciar, presentar pruebas y declarar de forma segura, ante el previsible aumento de denuncias y la situación de los juzgados", ha precisado Montero, que prevé un "aumento de denuncias".

La titular de Igualdad ha destacado que el confinamiento expone a las mujeres víctimas a un escenario de mayor riesgo y dificulta que puedan separarse del agresor, así como denunciarlo.

Montero ha explicado que el descenso de las denuncias por maltrato durante el estado de alarma es consecuencia de las restricciones de movimientos y el mayor control del agresor, una disminución que sin embargo contrasta con el incremento de llamadas y correos electrónicos al 016.

La ministra ha pedido a los grupos parlamentarios que se institucionalice el Pacto de Estado, de manera que sea una "política pública estable" que garantice la protección a las víctimas con independencia de quién gobierne e implique a todas las administraciones.

Montero, que ha comparecido a petición propia para informar del cumplimiento del Pacto de Estado y de las medidas adoptadas durante la crisis del coronavirus, ha anunciado un decreto con el que el Gobierno modificará el reparto de fondos del Pacto a entidades locales.

"La pandemia está teniendo mayores efectos sociales y económicos en las mujeres, lo que puede implicar devastadores retrocesos sobre los avances alcanzados en derechos de las mujeres. (...) La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la urgencia de la agenda política feminista en todos los niveles", ha advertido.

Una vez más, ha pedido unidad política e institucional en la lucha contra la violencia machista como reflejo del "consenso" existente en la sociedad.

Desde Vox, Carla Toscano ha acusado a Montero de "inflar su chiringuito y su ego en lugar de preocuparse por los españoles" y ha considerado que las medidas para proteger a las víctimas de todos los tipos de violencia contra la mujer durante el estado de alarma es un "despilfarro criminal".

J.J.Guillen / EFE

"Yo a la ultraderecha no le tengo miedo", ha respondido Montero, que ha dicho que es "un insulto a la democracia española" negar la violencia de género y que los poderes legislativo y ejecutivo tienen la obligación de decir a las víctimas que no están solas.

La diputada socialista Lidia Guinart ha asegurado que sembrar dudas sobre la violencia de género y difundir noticias falsas "hace fuerte a los maltratadores": "Su partido y sus ideas ponen en peligro la vida de las mujeres", ha espetado a Vox.

"SEÑORA PRESIDENTE"

La presidenta de la Comisión, Beatriz Micaela Carrillo, ha exigido que los parlamentarios se dirigieran a Montero como "señora ministra" y a ella misma como "señora presidenta", después de que la diputada de Vox se refiriera a la titular de Igualdad como "comisaria de la desigualdad" y a Carrillo como "presidente".

"Es la primera vez que presido un Comisión y no soy un hombre, soy una mujer", ha incidido Carrillo.

En su turno de réplica, la diputada de Vox ha insistido en llamarla presidente, tras lo cual la presidenta la ha llamado "señor diputado".

"Esto no es un patio de colegio. Respeten los turnos, respeten a una autoridad que representa al Gobierno de España", ha destacado Carrillo.

El diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea ha exigido a la formación de extrema derecha que respete los protocolos de respeto y sentido común del Parlamento; desde Unidas Podemos, Sofía Fernández Castañón les ha preguntado por qué están "en eso de la democracia si les produce tanto repelús"; y la socialista Guinart ha denunciado sus "infamias y provocaciones vacuas".

Antes de que Montero comenzara su comparecencia, la Comisión ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas mortales de la violencia de género y otro por los fallecidos por la pandemia del coronavirus.