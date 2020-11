La entrevista de Herrera a Pérez-Reverte, entre lo más leído de este lunes

Audio

Arturo Pérez-Reverte ha reflexionado sobre la Guerra Civil en su nueva novela, 'Línea de fuego', que narra la batalla del Ebro desde un pueblo ficticio. Una novela en la que Reverte se centra en aquellos que vivieron la guerra en sus carnes, como ha explicado en Herrera en COPE: “Quería hacer una línea clara entre la gente atrapada en la locura de la Guerra y los que estaban en la retaguardia, que hicieron la guerra sucia, fea”.

Reverte ha establecido también un paralelismo con la situación actual: “Cuando escuchas a los discursos de los políticos, que se odian, que quieren aniquilar al adversario, dices 'es que no se mandan pistoleros porque no pueden'. Ahora no se da el hambre que se daba en el 36, pero los impulsos totalitarios existen”.

El epidemiólogo Adolfo García-Sastre ha concedido en las últimas horas unas una entrevista al periódico deportivo AS en el que ha contado con todo tipo de detalle el momento en el que se encuentra España. En concreto, ha sido el periodista David Molano el encargado de entrevistar al experto científico y el que ha revelado cuándo llegará la nueva normalidad al país.

Sus palabras llegan en un momento crítico para España, ya que muchas comunidades autónomas han pedido el confinamiento absoluto de sus territorios, mientras que otros han adoptado medidas más restrictivas para combatir la segunda oleada, que se encuentra en pleno apogeo.

Jorge Verstrynge, profesor de Ciencias Políticas y analista en 'Al Rojo Vivo', ha realizado una predicción en el programa de Ferreras sobre las consecuencias políticas que puede tener esta pandemia. Vestrynge considera que no habrá ruptura de Gobierno, pero no cree en la victoria de la izquierda en los próximos comicios. La gestión, por tanto, les habría pasado factura. Y mucho cuidado con Vox, aseguraba. “Es la oposición por mucho que Casado intente recuperar el tiempo perdido”.

"El feminismo avanza y tenemos muestras muy positivas, ejemplos significativos, como el de doña Begoña Gómez que no precisa de cuotas -ni de esa barbaridad llamada discriminación positiva- para triunfar de manera inequívoca en su profesión. Nunca le faltó trabajo a esta experta en markéting, que no necesitó del tedioso paso por una facultad universitaria, que ella no necesita licenciaturas, y ahora va a dirigir un máster para licenciados universitarios, organizados por la Universidad Complutense de Madrid y varias entidades gubernamentales. La circunstancia de ser la esposa del presidente del Gobierno le perjudica notablemente. Ya le sucedió cuando, al poco de que su marido alcanzara la presidencia del Gobierno, el Instituto de Empresa la contrató como directora del África Center, y es que hay muchos españoles que se creen que la mujer del presidente tiene que dedicarse a estar como acompañante en actos protocolarios. Doña Begoña, que sí es progresista, y muy capaz, optó por aceptar la oferta y, no sólo eso, sino que ahora dirigirá esa cátedra de nuevo marketing, donde a los alumnos, además de un título universitario, necesitarán 7.000 euros para la matrícula".

Complicado comienzo de temporada para Mónica López al frente de 'La Hora de La 1', tras conocer las audiencias del mes de octubre, la apuesta de La 1 por su nuevo programa matinal no ha conseguido hacer frente al duopolio televisivo que representan Ana Rosa Quintana en Telecinco y Susanna Griso en Antena 3.

La programación de Telecinco sigue liderando un mes más la audiencia televisiva y ya son 26 los meses que encabeza la carrera de las audiencias. La cadena principal de Mediaset logró un 14,8%, lo que supone un crecimiento de siete décimas respecto al mes de septiembre.