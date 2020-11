El epidemiólogo García-Sastre desvela la fecha en la que España volverá a la normalidad

El epidemiólogo Adolfo García-Sastre ha concedido en las últimas horas unas una entrevista al periódico deportivo AS en el que ha contado con todo tipo de detalle el momento en el que se encuentra España. En concreto, ha sido el periodista David Molano el encargado de entrevistar al experto científico y el que ha revelado cuándo llegará la nueva normalidad al país.

Sus palabras llegan en un momento crítico para España, ya que muchas comunidades autónomas han pedido el confinamiento absoluto de sus territorios, mientras que otros han adoptado medidas más restrictivas para combatir la segunda oleada, que se encuentra en pleno apogeo.

Solo desde la responsabilidad, la unidad y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los países. La conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino.



Gracias, una vez más, a las FCS por garantizar la seguridad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 31, 2020

Los últimos datos de la covid-19 que hemos conocido en las últimas han provocado que en España registre un máximo histórico en contagios, ya que durante este puente de Todos los Santos han notificado más de 55.000 casos. Este miércoles las comunidades se van a reunir con el ministerio de Sanidad para valorar si hay que adoptar nuevas medidas, y este martes el Ejecutivo se reúne telemáticamente con el Gobierno de Asturias para valorar un confinamiento domiciliario en la región, una petición que ha sido rechazada este martes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha desmentido que el Gobierno plantee tomar esta drástica decisión.

La fecha exacta para que España vuelva

"La enfermedad no va a desaparecer con la vacuna, pero la normalidad sí va a volver si la vacuna es efectiva. El virus va a seguir circulando, causando hospitalizaciones y fallecimientos, pero la proporción de gente que va a tener enfermedad severa o que muera, va a ser menor que la cantidad de gente que se contagia ahora si se deja al virus circular sin medidas. Eso va a suponer que se convierta en algo similar a la gripe estacional, dado que hay una vacuna, pero no logra parar completamente los contagios y causa severos, hospitalizaciones, fallecimientos, pero eso no ha supuesto que tengamos medidas como las que se están tomando ahora para poder parar los contagios de gripe estacional. Va a seguir habiendo COVID-19, pero a un nivel lo suficientemente bajo para tener una normalidad sin que haya que tomar las medidas que se están tomando ahora", ha explicado el científico en la entrevista que ha concedido al dirario deportivo AS.

