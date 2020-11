Pérez-Reverte, en COPE: "Los políticos no se mandan pistoleros porque no pueden'"

Arturo Pérez-Reverte ha reflexionado sobre la Guerra Civil en su nueva novela, 'Línea de fuego', que narra la batalla del Ebro desde un pueblo ficticio. Una novela en la que Reverte se centra en aquellos que vivieron la guerra en sus carnes, como ha explicado en Herrera en COPE: “Quería hacer una línea clara entre la gente atrapada en la locura de la Guerra y los que estaban en la retaguardia, que hicieron la guerra sucia, fea”.

Reverte ha establecido también un paralelismo con la situación actual: “Cuando escuchas a los discursos de los políticos, que se odian, que quieren aniquilar al adversario, dices 'es que no se mandan pistoleros porque no pueden'. Ahora no se da el hambre que se daba en el 36, pero los impulsos totalitarios existen”.

El escritor ha escogido la batalla del Ebro por ser uno de los episodios más sangrientos de la contienda: “En la batalla del Ebro murieron 20.000 en un momento en el que ya se habían perdido muchas esperanzas en la República”.

Pérez-Reverte ha utilizado como base su experiencia personal para elaborar la novela: “Yo crezco junto a gente que ha hecho la Guerra Civil en el bando republicano, y me cuenta cuál es su visión de la Guerra. Esa es la fuente principal. Y luego he leído un montón sobre el tema. Además he sido reportero muchos años y he cubierto siete guerras civiles”.

Unas guerras en las que la mayoría son víctimas a las que la guerra les ha pillado por en medio: "En los dos bandos había núcleos con ideología, pero la mayoría, la gran masa, fue gente que le tocó en un bando, que fue obligada. Todas las guerras son crueles. La diferencia es que aquí eran tus abuelos, tus tíos, tus padres. La Guerra Civil fue un cúmulo de ternura y de violencia. Hubo muy mala leche en esa guerra”.

Un conflicto en el que las mujeres fueron también protagonistas y perjudicadas por la contienda: “Una mujer consciente, sobre todo en el bando republicano, sabía lo que se estaba jugando. En tres años la mujer retrocedió 100 años. Volvió a ser madre, esposa sumisa... Retrocedió y se hundió otra vez en la oscuridad”.

Reverte ha condenado las ideologías totalitarias como responsables de la barbarie vivida: “En aquella época el fascismo y el comunismo aún no habían mostrado su cara mala. Había gente que creía que el comunismo o el nazismo salvarían a la humanidad. Es normal que abrazaran con fervor ideología que querían cambiar el mundo. Ahora ya sabemos lo que fue Hitler o lo que fue Stalin. Quien los reivindica o es tonto o es un hijo de la grandísima”.