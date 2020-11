El duro revés de Mónica López tras sustituir a Xabier Fortes al frente de las mañanas de La 1

Complicado comienzo de temporada para Mónica López al frente de 'La Hora de La 1', tras conocer las audiencias del mes de octubre, la apuesta de La 1 por su nuevo programa matinal no ha conseguido hacer frente al duopolio televisivo que representan Ana Rosa Quintana en Telecinco y Susanna Griso en Antena 3.

La programación de Telecinco sigue liderando un mes más la audiencia televisiva y ya son 26 los meses que encabeza la carrera de las audiencias. La cadena principal de Mediaset logró un 14,8%, lo que supone un crecimiento de siete décimas respecto al mes de septiembre.

El programa de Ana Rosa sigue imbatible y la apuesta de la televisión pública con Mónica López no ha conseguido todavía hacer frente a la veterana periodista, la alegría se repite con 'Sálvame', pero la cadena de Mediaset no consigue liderar en el prime time. Esta victoria se la lleva Antena 3, que repite como líder del prime time por tercer mes consecutivo, victoria que los expertos apuntan a un buen resultado de 'Pasapalabra' y también de los Informativos presentados por Vicente Vallés. En esta ecuación juega un papel fundamental también 'El Hormiguero', que es lo más visto del mes y la entrevista al doctor Pedro Cavadas lidera el ranking de la temporada.

Los malos datos de audiencia del programa de Mónica López

El mes ha sido muy buena para las dos cadena privadas, algo que no ha sido igual para TVE. La 1 registra el peor mes de octubre de su historia, cayendo dos décimas respecto a septiembre y ocho en comparación con el mismo mes del año pasado. Octubre también es el cuarto mes de este año 2020 que La 1 de Televisión Española está por debajo del 9% de share.

La única alegría para la principal cadena del ente público es 'Masterchef Celebrity', que registra mejores cuotas respecto a la programación de las mañanas, la tarde y otros contenidos emitidos durante el prime time.

Mónica López mostró hace unas semanas su intención de participar en la batalla de las audiencias con Susanna Griso en 'Espejo Público' y con Ana Rosa Quintana en Telecinco. Pero los datos no auguran un buen resultado en los primeros dos meses de este nuevo formato, que sustituye a 'Las Mañanas de La 1', formato presentado por Xabier Fortes la pasada temporada.

Los objetivos de Mónica López al frente de 'La Hora de La 1'

Según señaló la propia presentadora, el principal objetivo del nuevo espacio de la televisión pública era hacer algo diferente a lo que ofrecían otras cadenas: "En nuestro programa queremos diferenciarnos del resto en el debate con calma y con expertos. Yo abogo mucho para que, de todo aquello de lo que hablamos, lo hagan personas expertas. Queremos huir de la tertulia plagada de todólogos. No queremos caer en el hablar por hablar. ¿En qué me gustaría parecerme? En el éxito que han tenido durante estos años". En esta dirección, Mónica López ha explicado que el programa se va asentando con el paso de las jornadas y que la audiencia si es importante: "Algunos dicen que como TVE no tiene publicidad no debemos preocuparnos por la audiencia, pero tampoco queremos hacer una televisión que no vea nadie. Y como dije en la presentación del programa, nuestro objetivo es ser líderes".

