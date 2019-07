El encontronazo entre 'el negro de Vox' y Rufián y la crítica de Herrera a Chivite, lo más visto en COPE

1. Alta tensión entre "el negro de Vox" y Gabriel Rufián a las puertas del Congreso

Gabriel Rufián era uno de los diputados más esperados a la entrada del Congreso el día de la investidura de Pedro Sánchez. El diputado de ERC ha asumido un nuevo rol con la salida de Joan Tardà y los votos republicanos son decisivos para que Sánchez pueda llegar a Moncloa, siempre que alcance un acuerdo con Unidas Podemos antes. Bertrand Ndongo, conocido como "el negro de Vox", que ha alcanzado notoriedad en internet por su apoyo al partido de Abascal, estaba esperando a Rufián para entrevistarle y ambos han protagonizado un encuentro de alta tensión que se puede ver en el vídeo que encabeza esta información.

2. El body “inadecuado” por el que una pasajera fue desalojada del avión en Palma

Nueva polémica con una pasajera a la que obligan a bajar del avión por llevar una vestimenta “inadecuada”. Este vez se trata de una joven española que iba a hacer el viaje Palma-Barcelona. Un body negro sin transparencias. Jamás pensó que sería la peor decisión que tomaría y por la que no la dejarían volar.

3.Herrera, sobre Irene Montero: "Va a ser vicepresidenta la mujer del líder sin haber trabajado en su vida"

Podemos se abstuvo, que fue una forma de decirle al PSOE: Vamos a ver cómo te portas en estas próximas 24-48 horas, las que quedan para votar de nuevo mañana. Vamos a ver qué negociamos, vamos a ver qué me das, a ver si me ofreces algo a la altura del respeto que merecen mis bla, bla, bla. Mis votantes y esto y lo otro y lo de más allá. Y esa es la duda que ahora corroe y carcome a Pedro Sánchez porque él sabe mejor que ningún otro que su única oportunidad, su única posibilidad de formar Gobierno pasa por hacerlo con Pablo Iglesias aunque no esté Pablo Iglesias.

4. La crítica de Herrera a la socialista Chivite por hacerle una peineta a Rivera: ¿Ésta va a gobernar Navarra?

Durante su monólogo de este martes, Herrera ha analizado la primera sesión del debate de investidura en la que Rivera le preguntó a Sánchez cuándo iba a apartar a María Chivite de Navarra por pactar con Bildu. Ella, desde la tribuna de invitados, le hizo una peineta y le sacó la lengua según manifestó una periodista acreditada en la Cámara Baja.

5. El día que Herrera se partió de la risa con la surrealista entrevista a Ibéyise Pacheco

Como cada viernes, el Grupo Risa visita el estudio de Carlos Herrera para repasar los momentos más comprometidos de la semana. El trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco alegra las mañanas de 'Herrera en COPE' a base de carcajadas y risas aseguradas. Pero esta vez, fue llevado al extremo.