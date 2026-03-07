Minguella, comentarista del Barça en Tiempo de Juego: "Laporta entró en el mundo del fútbol diciendo que no podía seguir Núñez tantos años, y ahora está a punto de batir el récord de Núñez"

Joan Laporta contra Víctor Font, el continuismo frente al cambio, el líder carismático ante el consultor tenaz. Dos perfiles contrapuestos entre los que tendrán que elegir los más de 114.000 socios del FC Barcelona que están llamados a las urnas el próximo 15 de marzo.

Después de que Marc Ciria no haya pasado el corte de las firmas, las elecciones al Barça ya solo son cosa de dos: Laporta y Font, dos aspirantes al trono separados por, al menos, estas siete diferencias.

LA OPINIÓN DE MINGUELLA

Antes del comienzo del Athletic-Barcelona de este sábado en San Mamés, nuestro compañero Josep María Minguella calificó estas elecciones como "muy importantes" porque "son dos maneras de entender el club en una situación delicada económicamente, que no podemos fichar jugadores desde hace no sé cuánto y todo esto, y bueno, vamos a ver lo que la masa social, qué es lo que decide, pero son unas elecciones, no unas más, sino son importantes".

Preguntado por Paco González por su sentido del voto, Minguella aseguró que sabía ya a quién iba a votar, pero "prefiero no decirlo".

EFE Victor Font y Joan Laporta serán los candidatos que concurran a los comicios electorales del Barcelona.

Sin embargo, para finalizar su comentario sobre las elecciones, tuvo un mensaje sobre Laporta: "Es evidente que entró en el mundo del fútbol diciendo que no podía seguir Núñez tantos años y ahora que él es presidente está a punto de batir el récord de Núñez"

