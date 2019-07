Herrera, sobre Irene Montero: "Va a ser vicepresidenta la mujer del líder sin haber trabajado en su vida"

Audio

Bueno, es miércoles. Es 24 de julio del 2019. Aquí le venimos contando las cosas desde las 6 de la mañana. Este día, el día después del primer no que recibe Pedro Sánchez en su investidura puede ser el último o puede haber un segundo. ¿Quién sabe?

Bueno, ahora les cuento qué se pronostica en torno a ello. Hoy ya le digo que los chubascos se van a concentrar en el Cantábrico y en los Pirineos. Hoy hace 6 años, se acordarán, del accidente de tren de Angrois. Un Alvia que se salía, creo que esa escena la hemos visto sienes y sienes de veces, ¿no? Esa curva que precede a la entrada de Santiago de Compostela fue una noticia de verano que nos dejó sin palabras. 80 muertos y 144 heridos a los que les esperaba la fatalidad de aquella curva maldita y a los que le rendimos un homenaje en un día como el de hoy.

Bueno, miren, estas cosas de la política española. Yo le venía diciendo o le decía a las 7 que después de lo vivido ayer en el día que se votó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para poder formar un Gobierno solamente obtuvo los votos del PSOE y de un señor de Santander porque los demás votaron que no o se abstuvieron.

Podemos se abstuvo, que fue una forma de decirle al PSOE: Vamos a ver cómo te portas en estas próximas 24-48 horas, las que quedan para votar de nuevo mañana. Vamos a ver qué negociamos, vamos a ver qué me das, a ver si me ofreces algo a la altura del respeto que merecen mis bla, bla, bla. Mis votantes y esto y lo otro y lo de más allá. Y esa es la duda que ahora corroe y carcome a Pedro Sánchez porque él sabe mejor que ningún otro que su única oportunidad, su única posibilidad de formar Gobierno pasa por hacerlo con Pablo Iglesias aunque no esté Pablo Iglesias.

Y dirán ustedes: "Sí, hombre, hay otra posibilidad. Podría haber propuesto algo a Ciudadanos". Ah, sí, podría, podría, podría, pero no lo hizo. No lo hizo. No quiso hacerlo quizá porque lo que él veía más fácil era pactar con toda esa cosa que tiene a su izquierda, incluido luego el PNV, que no lo tiene a su izquierda. El PNV es lo más reaccionario que se despacha en partido, pero bueno, Dios y leyes viejas. Ya saben, que es una cosa que le gustará mucho, me imagino, al corpus revolucionario izquierdista que tiene el sanchismo en el partido socialista.

Bueno, aquí la clave, como decíamos a las 7, está en una cosa fundamentalmente: ¿Cuánto poder está dispuesto Pedro Sánchez a ceder para formar un Gobierno de coalición? Pero poder con sustancia, no el Ministerio de los niños tristes o el Ministerio de la felicidad suprema conseguida a través de la revolución. No, no, Ministerios con competencias, sobre todo Ministerios con dotación. En función de eso saldrá investido porque si eso no lo realiza a gusto de quien está al otro lado de la mesa, no va a salir investido. Esa es la realidad.

Dirán ustedes: “Oh, ¿entonces nuevas elecciones?” No, hombre, no. Tienen todo septiembre. Hombre, todo septiembre no, pero tienen septiembre todavía, final de agosto para volver a intentarlo. En fin, tengan ustedes en cuenta que eso les va a costar mucho, le va a costar ceder poder porque no ha querido convencer a nadie.

Yo les citaba, hoy les cito un par de artículos que he leído. Son de dos mujeres de un natural agudo, muy agudo. Marta García Aller dice: “Hombre, es que no solamente no ha seducido a nadie, sino que es que, además, se ha dedicado a reñir a los que no quieren investirle por su cara bonita”. Sí, sí, a reñirle a PP y Cs diciéndole: “Oiga, que ustedes sepan lo que van a hacer, eh. No van a investir a mi persona presidente”. Claro, ¿y dónde está escrito que haya que investirte a ti por tu cara bonita?

Ayer pasó lo previsto y hoy negocian incluido una vicepresidencia. Una vicepresidencia que sería, según todas luces, para Irene Montero, que es la esposa o la mujer o la compañera o lo que quieran del líder. Es decir, no me quieres a mí, me voy a retirar, bueno, pongo a mi señora.

Es una cosa soberbia. Una señora de 31 año que no ha trabajado nunca. Creo que cotizó como cajera de un negocio. En fin, bien, vale. Era joven, estaba empezando, lógico. Es todo el trabajo que se le conoce. Vicepresidenta del Gobierno con sustancia para temas sociales, que no sé exactamente muy bien los temas sociales porque ya me explicarán.

Bueno, pues... Y con estos es con los que este adanista, es un perfecto adanista como lo era Rodríguez Zapatero, quiere Sánchez hacer la segunda gran transición. Es decir, nada menos que la segunda gran transición. Ahora es que... La segunda gran transición, un país habitable, esto va a ser el paraíso, el nirvana y etcétera, etcétera. Y va a hacer la... Antes les hablaba de otro artículo, el de Maite Rico en 'Vozpópuli'.

Es decir, oiga, va a hacer la segunda gran transición con todos los que quieren destruir la primera, que son estos muchachos, la alegre muchachada del 15M. Dirán algunos: “Bueno, pero han crecido ya”. No, no, no. No han crecido tanto, no. Han crecido para dentro. Y con, luego, los que intervinieron ayer también y con los que tuvo una condescendencia realmente repugnante: con Esquerra, que es un partido que ha protagonizado un golpe de estado, y con Bildu, que es un partido que apoya a los asesinos, entre otros, de muchos socialistas. Una condescendencia, un tratarles... Hombre, si, no, tenemos diferencias. ¡Qué menos! Tenemos alguna diferencia. Sí, pero seguramente miramos hacia delante y etcétera, etcétera, etcétera.

Y a Vox no le quiso ni contestar. Tenía razón Abascal cuando dijo: “Usted prefiere a Otegi que a Ortega Lara”. Claro. Bueno, total, que el jueves veremos.

Si Podemos vota sí se va a sumar el independentismo, el post terrorismo, en fin... Toda esa basura porque a todos estos les motiva mucho Podemos. Pues también es favorable al derecho de autodeterminacion, dice que también hay presos políticos y estando ahí Podemos, fíjate, es una buena garantía. ¿El PNV? Pues el PNV depende lo que trinque. Aquí ya se sabe, el PMV está a lo que se manda. A lo que se manda según qué se pone en la mano, lo cual tampoco quiere decir que luego no te vaya a traicionar. Te traicionará si le conviene.

Pero miren ustedes, no estará en ese Gobierno Pablo Iglesias, va a estar fuera, pero va a ser un supervisor de ese Gobierno. ¿Por qué? Porque tiene la llave de la estabilidad, cuando quiera se lo carga. Es decir, aquí el que de verdad puede decidir si hay nuevas elecciones es Iglesias. Tanto como Sánchez, que tendrá el poder nominal pero, hombre, el que tiene de verdad la sartén, el mago y esas cosas se llama Iglesias.

No ha habido debate de investidura. Ustedes tengan en cuenta eso. Lo que ha habido ha sido un señor que ha subido al estrado a decir una serie de pamplinas y de chorradas como las que ha contado Pedro Sánchez y negociaciones encubiertas con su Frankenstein particular. Nada más. Ahora necesita al mismo Frankenstein que necesitó para la moción de censura. Y ahora los necesita para mantenerse.

Nosotros hubiéramos querido saber, de verdad, cuál es el programa que lleva, quiere llevar adelante, más que convertir esto en el paraíso terrenal a base del ecologismo. Vale, vale, ya, pero “por demás”. Y eso no lo ha contado y las negociaciones con Podemos tampoco. Es decir, no vamos a conocerlas hasta que conozcamos el resultado. En este Gobierno que se puede formar el jueves, con este Gobierno nos vamos a divertir sobre todo cuando salga la sentencia del 1 de octubre.

¿Dirá Podemos, como miembro del Gobierno, en el caso de que la sentencia sea condenatoria, que tiene todas las trazas, que hay que respetar la libertad de los jueces y la independencia de los jueces? ¿Lo dirá Podemos eso? ¿O desde el Gobierno se atreverá a decir su portavoz externo que es una sentencia injusta, manipulada, que va contra la libertad política etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, ahí tienes la primera prueba.