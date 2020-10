El detalle en el que se fijó Herrera de los ministros de Podemos el 12-O, entre lo más leído de este martes

Vídeo

Antes, a las 06:30, les contaba la historia de Emilio que he leído en un reportaje del diario El Mundo, un hombre que era profesor de una escuela superior de bienes culturales al que le asaltó el Covid y después del mes de marzo, siete meses después, Emilio sigue en la UCI del Hospital Infanta Sofía de Madrid. El otro día le sacaron a pasear un poco porque está muy delgado, tiene las piernas hinzhadas, 65 años. El periodista le preguntó por qué siempre lleva Emilio un pinganillo en el óido. Y Emilio con un hilo de voz dijo: “Para escuchar la COPE”. Ahí está el tío. No sé si está despierto ahora, me está escuchando, pero bueno, Emilio, le mando un abrazo muy fuerte y le contaré a usted las cosas que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.

Audio

Yo me niego a pensar que España es/somos un estado fallido. Lo de menos es el espectáculo político que con la excusa de la pandemia vivimos en Madrid . Lo importante, lo más grave es quién gestiona la hecatombe.

Un estado fallido --al menos eso tenía yo entendido-- es Somalia, Afganistán, Venezuela, no España. Pero a la vez me surgen varias dudas: ¿Alguien conoce una nación del mundo entero, una, donde se quema la imagen del Jefe del Estado, se pita al himno, se mea a los policías y se escupe a la bandera?

Audio

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este martes analizando la resaca del acto de del Día de la Hispanidad del pasado lunes en Madrid: "Es martes y 13, España en plena pandemia y Sánchez de presidente del Gobierno, tenemos un problema".

El comunicador ha hecho referencia a la polémica política de Sánchez con la Comunidad de Madrid: "El Gobierno puede pasar de centrarse en Madrid a tener que dar explicaciones al no explicar por qué no ha declarado el estado de alarma en otras zonas. Con los datos, o se levanta el confinamiento de Madrid o se aplica a otros sitios. Esta situación deja claro que el asunto de Sánchez con Madrid es político. Otras zonas están también muy afectadas, pero Sanidad se inventó unos criterios que solo afectaban a Madrid, aunque de esos criterios Navarra está peor en dos de ellos. Pero claro, allí gobierna el PSOE con el apoyo de Bildu".

Ana Luisa Pombo es redactora de COPE. Está enferma de cáncer y ha visto la polémica que se ha organizado en redes sociales por el mensaje que el médico granadino conocido como Spiriman (Jesús Candel) publicaba en Twitter: "El que se quiere curar de cáncer se cura, y el que no, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: el que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que no quiere, no lo consigue", escribía Spiriman en su cuenta, donde ha ido relatando su lucha personal contra la enfermedad.

Audio El esperado momento en el que Herrera y Adolfo Arjona bromean sobre su posición en COPE

