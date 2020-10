Herrera: "Los ministros de Podemos iban de antisistema, pero contaban los minutos para que llegara el chófer"

Vídeo

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, como les decía a las 6, ahora son las 8, pero a las 6 les decía martes y 13 del año 2020, que es el más desgraciado de nuestra historia reciente, y Sánchez presidiendo el Gobierno de España... ¿Qué puede salir mal? Luego a las 10 hablaremos lo que significa convivir con un supersticioso, no ser supersticioso, convivir.

Antes, a las 06:30, les contaba la historia de Emilio que he leído en un reportaje del diario El Mundo, un hombre que era profesor de una escuela superior de bienes culturales al que le asaltó el Covid y después del mes de marzo, siete meses después, Emilio sigue en la UCI del Hospital Infanta Sofía de Madrid. El otro día le sacaron a pasear un poco porque está muy delgado, tiene las piernas hinzhadas, 65 años. El periodista le preguntó por qué siempre lleva Emilio un pinganillo en el óido. Y Emilio con un hilo de voz dijo: “Para escuchar la COPE”. Ahí está el tío. No sé si está despierto ahora, me está escuchando, pero bueno, Emilio, le mando un abrazo muy fuerte y le contaré a usted las cosas que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.

Ahora dice un estudio que este bicho que le tocó a usted puede sobrevivir 28 días en una superficie lisa como el cristal o el plástico. Siguen las investigaciones, la búsqueda de la vacuna con algún tropezón lógico por otras cosas y que aquí, la verdad, seguimos haciendo las cuentas. No cuadra lo que dice el Gobierno con lo que dicen institutos públicos y privados de las muertes de españoles. Sanidad dice que no pasan de 33 mil y la realidad que cuentan institutos, desde el Carlos III a otros, 58 mil con el mundo pendiente de los confinamientos en España.

Realmente de lo que tenemos que estar pendientes en España es que dentro de pocos días se juntarán dos circunstancias que pueden agravar todavía la situación: la gripe y el covid. La cambinación puede ser letal. En marzo llegamos tarde, en veranos nos olvidamos irresponsablemente del virus, en septiembre y medio octubre hemos padecido una batalla política inaceptable y lo que queda de mes debe ser de colaboración estrecha entre administraciones. Cualquier otro paisaje nos aboca a un desastre seguro que es muy familiar.

LA SITUACIÓN DE NAVARRA AL LÍMITE

Ahora hemos visto, los datos comienzan a indicar que con esta segunda ola tenemos un problema en España, no solo en Madrid. El Gobierno presume de haber sido muy responsable en Madrid, pero tendría que dar explicaciones. ¿Por qué no toma más medidas en otros territorios? Pues seguramente porque no se atreve. Cataluña anuncia días difíciles. Habrá que sacrificar vida social. Andalucía preocupa especialmente Granada, que habiendo superado 500 casos por 100 mil habitante, ha tenido un fin de semana de delirio con la ciudada llena de universitarios, turistas, fiestas...Hay un sonido de Granada que, de verdad, cachondeo general. Ustedes saben lo que indigna al personal sanitario escuchar a esta borrachuza y a todos los que andaban por allí sin ningún tipo de medida que les proteja a ellos y a los que van a contagiar próximamente.

¿Tienen que actuar los Gobiernos? Claro, evidentemente, el de Andalucía el primero, el nacional su hace falta, pero luego está Navarra, con 746 casos por 100 mil habitantes. Las PCR positivas son un 11%, por encima del 10, se salva la UCI, que está en el 24% de ocupación cuando el límite es el 25. ¿Va a hacer algo el Gobierno para intervenir en la Comunidad Navarra donde el PSOE gobierna gracias al apoyo de Bildu? No,no va a hacer nada, solamente guiado por criterios políticos, piensa en política el Gobierno cuando se niega a confinar los barrios más afectados de Madrid porque cree que ahí tiene más votantes. O piensa en clave política cuando está contemporaneizando, sin aplicar el jarabe de Madrid a otra comunidad, Navarra gobernada por el PSOE con la aquiescencia de Bildu. Hoy hay reunión para analizar el caso del Gobierno autonómico tras el esperpento del estado de alarma en la capital de España.

BALANCE DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

Y ayer fue 12 de octubre, Fiesta Nacional. Hoy verán las fotografías. El Rey en su sitio y los demás, pues como son los demás: los Pablo Iglesias y toda esta gente pintoresca quen forma parte del Gobierno de España. Ya les digo, Martes y 13, 2020, Pedro Sánchez en la Presidencia y este pintamonas en la Vicepresidencia. Y mucha de la clase periodística fijándose en la mascarilla, los zapatones, en esa mascarilla que llevaba Pablo Iglesias, que tiene su gracia. Mascarilla republicana, una especie de efigie, un laurel, el número 198, los detalles... Igual que su ministra de Igualdad vestida de morado. Bueno, pues gestos de instituto porque con esos gestos cubren sus mentiras. Son dos burgueses con chalet en Galapagar y ayer me parece que no hicieron ningún gesto para devolver el saludo que les hacía el Rey cuando les iba saludando con la mano en la visera, pero...

Miren, la bandera de España simboliza muchas cosas buenas, pero, entre otras, es un fenomenal detector de tontos porque cuando uno pasa cerca hace que el tonto se active y se ponga a hacer el ridículo. Ayer paso en el Palacio Real. No paró un segundo con tanto ministro de Podemos haciéndose el antisistema, pero, en realidad, contando los minutos para que el chófer le llevara a descansar.

Mienrtas tanto, Pedro Sánchez tiene lo que se merece. Quizás hoy sea balance de la recepción del 12 de octubre. Hombre, pero tenemos que estar hablando de su persona o del personaje que metió en su Gobierno de vicepresidente. La cuestión es que ayer tuvo un frío saludo con Isabel Díaz Ayuso tras el sainete del estado de alarma y que a la llegada tuvo que escuchar cómo la gente gritaba vivas al Rey y le abucheaba a él. Bueno, este tipo de cosas eran por descontadas. Suponñgo que en Moncloa lo dan por descontado. “Es que allí se junta la escoria, lo más viciado...“. Bueno, bueno... A esa Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid llegaban los gritos del público que no pudo estar presente en esa versión reducida, pero llegaban, se oían. Alguno le hizo cosquillas.