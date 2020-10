Expósito: "¿Alguien conoce una nación donde se queme la imagen del Jefe del Estado y se escupa a la bandera?"

Audio

Yo me niego a pensar que España es/somos un estado fallido. Lo de menos es el espectáculo político que con la excusa de la pandemia vivimos en Madrid . Lo importante, lo más grave es quién gestiona la hecatombe.

Un estado fallido --al menos eso tenía yo entendido-- es Somalia, Afganistán, Venezuela, no España. Pero a la vez me surgen varias dudas: ¿Alguien conoce una nación del mundo entero, una, donde se quema la imagen del Jefe del Estado, se pita al himno, se mea a los policías y se escupe a la bandera?

Un Estado donde a la vez el vicepresidente del gobierno acosa a un juez, acosa al Tribunal supremo... donde buena parte del Gobierno y buena parte del Congreso quieren dinamitar la Constitución...

Y en estas que explota una pandemia que deriva en un desastre económico... y, en consecuencia, en un rescate mil millonario desde la Unión Europea.

Y como quien no quiere la cosa, descubrimos que el problema del Gobierno de España es que no tiene credibilidad alguna. Y lo saben dentro y fuera. De ahí la parafernalia, el pianista, los globos sonda y la continua campaña de marketing que nos inunda.

Y los gestos, las excusas, las mentiras y la imagen. Todo es imagen.

A favor o en contra del estado de alarma --o lo que sea este despiporre en Madrid-- ¿Aún queda alguien que tenga la más mínima duda de que todo es política... de la mala?

El ministro Illa se escuda en los criterios científicos para justificar que se le ha acabado la paciencia. ¿De qué científicos habla? ¿Por qué no nos dice quiénes son los científicos?

Este Gobierno es víctima de sí mismo. Victima de su batalla de egos infinitos, de su marketing enfermizo y de su dependencia de unos imposibles socios de investidura. Y el colmo de ese galimatias es la pandemia. Una crisis sanitaria insoportable para cualquier gobierno --imagínate para este-- y una hecatombe económica que debe gestionar un gobierno mastodóntico donde se sienta hasta Alberto Garzón, un tal Castells, Irene Montero y Pablo Iglesias.

Ese es el nivel. Solo faltan Monedero y Errejón sentados en el Consejo de Ministros... y al tiempo.

Nos fijamos en los controles, los horarios de la hostelería, los encierros y las áreas sanitarias mientras se nos olvidan las presiones a los jueces, las aventuras del vicepresidente con sus ex, los indultos a los golpistas, los etarras... y hasta se nos olvida la ruina.

Lo de menos es el inenarrableespectáculo que estamos viviendo los madrileños. Lo de más es quién gestiona esta pandemia y quienes van a ¿gestionar? el desastre económico y la deuda pendiente para generaciones.

En Europa se están dando cuenta de la evidencia. Esa deuda, el déficit, las quiebras, el paro... y 58.000 muertos por covid de los que el Gobierno solo considera poco más de la mitad.

Seamos sinceros: si todo eso no es un Estado fallido, se le empieza a parecer mucho.

Ángel Expósito sobre la denuncia de Dignidad y Justicia: 378 asesinatos de ETA sin resolver

Y MI POSDATA: Durante los últimos meses se suceden los homenajes a etarras. Y hemos sabido del tercer grado del batasuno Ibon Muñoz, colaboradir clave de los asesinos de Miguel Angel Blanco. Y vemos a Josu Ternera posando como un macabro maniquí en el Gara.

A la vez, Dignidad y Justicia destapa los 378 asesinatos de ETA sin resolver. No es que no se haya hecho Justicia... es que las víctimas no saben quién mató a su hija, a su marido o a su hermano.

Dignidad y Justicia reabre la campaña para aclarar esas 378 asesinados antes de ayer. "STOP HUIDOS ETA". Mi admirado Daniel Portero es presidente de DIGNIDAD Y JUSTICIA y este finde se han cumplido 20 años del asesinato de su padre, el fiscal Luis Portero, en Granada. DIGNIDAD Y JUSTICIA solo pide juzgar y encontrar a los culpables de 378 asesinatos de ETA. 20 años del asesinato de Luis Portero... mientras Josu Ternera luce posando su careto de asesino.

¡Ah! sobre esto, yo tampoco me callo.