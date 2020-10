La fotografía de Herrera sobre el papel de Iglesias y Montero en el acto con Felipe VI

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este martes analizando la resaca del acto de del Día de la Hispanidad del pasado lunes en Madrid: "Es martes y 13, España en plena pandemia y Sánchez de presidente del Gobierno, tenemos un problema".

El comunicador ha hecho referencia a la polémica política de Sánchez con la Comunidad de Madrid: "El Gobierno puede pasar de centrarse en Madrid a tener que dar explicaciones al no explicar por qué no ha declarado el estado de alarma en otras zonas. Con los datos, o se levanta el confinamiento de Madrid o se aplica a otros sitios. Esta situación deja claro que el asunto de Sánchez con Madrid es político. Otras zonas están también muy afectadas, pero Sanidad se inventó unos criterios que solo afectaban a Madrid, aunque de esos criterios Navarra está peor en dos de ellos. Pero claro, allí gobierna el PSOE con el apoyo de Bildu".

"El Gobierno se niega a confinar algunos barrios de Madrid porque piensa que de estas zonas puede rascar votos, aunque sí que ve claro el confinamiento perimetral de la capital de España con una clara intención política", ha concluido.

Herrera también se ha referido al papel de Pablo Iglesias en el acto que lideró el Rey en el Palacio Real de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad: "Como era de esperar, el Rey estuvo en su sitio y había muchas miradas encima del 'cantamañanas' de Pablo Iglesias, que se presentó con una mascarilla republicana perfecta para ser un republicano de salón. Irene Montero también estuvo muy presente creyéndose una de las 13 rosas. Pero miren, se tuvieron que tragar su inquina. Con la mascarilla republicana y el vestido partisano tapan sus vergüenzas, y también que son un par de burgueses que entre los dos suman más de 150.000 euros de sueldo. Eso sí, mientras a España le va peor a ellos les va mejor".

