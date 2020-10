El dato con el que Herrera desmonta la gestión socialista, entre lo más leído de este lunes

Vídeo

El viernes comenzó el confinamiento en toda la Comunidad de Madrid, que es la excusa que el Gobierno se ha buscado para intentar confinar a Isabel Díaz Ayuso, no nos engañemos. Cuando Pedro Sánchez anunció que la batalla estaba ganada en julio, cuando se marchó en agosto a la playa como si aquí no pasara nada, cuando volvió en septiembre prometiéndole lealtad a las comunidades, la curva de contagios ya estaba disparada. Y no hizo nada. Pero ahora, cuando los números objetivos indican que España y, por tanto, el Gobierno vuelven a cosechar los peores datos en contagios y fallecidos del mundo va y aprovecha la coyuntura para intentar cargarle la segunda ola, la primera y si hace falta la muerte de Manolete a una región que simplemente quiere gobernar.

La covid-19 nos ha cambiado a todos nuestra forma de ser y de actuar. También nuestra forma de vivir y de afrontar las cosas. Ahora mismo entre nuestras prendas imprescindibles, más allá de las que tienen que ver con las de la temporada, hay dos elementos que se han convertido en imprescindibles.

La primera es la más visible y de la que más hablar ha dado por si realmente tenía efecto o no: hablamos de la mascarilla. La OMS y el director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en España, Fernando Simón, han ido variando sus posiciones respecto a la efectividad que esta pueda o no tener en la población.

Este fin de semana diversos medios de comunicación han publicado que Pablo Iglesias habría denunciado que alguien ha querido entrar en su casa de Casavieja, Ávila y estos medios se preguntaban si eran 'okupas' al encontrarse dañada una de las ventanas que da acceso a la cabaña.

Hoy en COPE Ávila nos preguntamos ¿cómo es la casa de campo del Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el Gobierno de España?

El Secretario General de Podemos tiene desde 2013 una cabaña de madera en Casavieja, sur de la provincia de Ávila. Un pequeño pueblo del Valle del Tietar que cuenta con una población de unos 1.500 habitantes.

Iker Jiménez ha pasado por diferentes fases en torno a esta cuestión. En un momento dado, él pide a la televisión, con los problemas económicos que tiene, porque considera que hay cierto peligro de contagio. “En mi equipo han tenido hijos, y si intentamos intentar el programa y hay enfermos, lo voy a pasar muy mal”.

En marzo, un médico le recomienda que su padre no salga por el umbral de la puerta, ya que sufre principio de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Esto ya le hace reflexionar sobre la gravedad de la situación.

Antonio García Ferreras presenta cada mañana el magacín político de laSexta 'Al Rojo Vivo'. Se trata de uno de los programas que mayor audiencia y repercusión le dan a la cadena de Atresmedia, tanta que hasta las opiniones del presentador y director de la cadena suelen tener gran repercusión. En este caso y al hilo del enfrentamiento que la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, el propio Ferreras hacía una confesión que ha sorprendido a muchos, dada la postura política que se le presupone.