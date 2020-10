Herrera: "La mortandad es mayor en las nueve autonomías gobernadas por el PSOE que en Madrid"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya nos hemos plantado en lunes felizmente. Lunes, 8 de la mañana, 7 en Canarias, 5 de octubre del 2020. Es el primer día laborable con Madrid confinada después de un fin de semana bastante malo en asuntos de contagios. Sanidad alertaba la semana pasada de que España tiene un incidencia de casi 300 casos por 100.000 habitantes, en Italia 40.

El viernes comenzó el confinamiento en toda la Comunidad de Madrid, que es la excusa que el Gobierno se ha buscado para intentar confinar a Isabel Díaz Ayuso, no nos engañemos. Cuando Pedro Sánchez anunció que la batalla estaba ganada en julio, cuando se marchó en agosto a la playa como si aquí no pasara nada, cuando volvió en septiembre prometiéndole lealtad a las comunidades, la curva de contagios ya estaba disparada. Y no hizo nada. Pero ahora, cuando los números objetivos indican que España y, por tanto, el Gobierno vuelven a cosechar los peores datos en contagios y fallecidos del mundo va y aprovecha la coyuntura para intentar cargarle la segunda ola, la primera y si hace falta la muerte de Manolete a una región que simplemente quiere gobernar.

En fin, las cifras de Mafdrid no son buenas porque las de España no lo son. A diferencia de las de Italia, que tiene 40 contagios por cada 100.000 habitantes, nosotros 320 en los últimos 14 días. ¿Por qué esa diferencia? Porque el Gobierno de Mario Conte, el italiano, no se fue a la playa, no le cargó el mochuelo a las comunidades, siempre estuvo al frente porque la pandemia supera los recursos y las capacidades de las regiones. Y los buenos resultados le dan la razón.

Aquí Sánchez pasó de confinarnos tres meses a marcharse a Canarias. Y ese segundo y gravísimo error de la magnitud del cometido en marzo quiere que lo paguen otros que ahora han cometido errores, seguro, pero en todo caso son víctimas de la irresponsable gestión del Gobierno, no culpables de sus trágicas consecuencias.

LA CURVA DE MADRID SE APLANA

Es verdad que la curva de contagios en Madrid se ha aplanado, que las transmisiones por cada afectado están bajando y en la media nacional, que hay hospitales que ya han podido cerrar alguna planta dedicada al covid, que de las nueve únicas comunidades que han descendido su tasa de nuevos contagios en los últimos 14 días, la de Madrid es la que más lo ha hecho, y que la mortandad proporcional a la población es mayor en las nueve autonomías gobernadas por el PSOE que en la madrileña. No existe ninguna razón para estar tranquilos, desde luego, pero ninguna tampoco para convertir a Madrid en una excepción. Utilizar su situación sanitaria para intentar un asalto político, se está utilizando a seis millones de madrileños como rehenes de una batalla política mientas ellos intentan sobrevivir a la enfermedad o a la ruina económica.

¿Cómo es posible que el Gobierno vaya diciendo por el mundo que España está igual que el resto y que luego aquí desate una campaña tan indecorosa contra una de sus partes? ¿Qué imagen exterior se da del país cuando el propio Gobierno humilla a su capital para sacar un rédito político? ¿Cómo se entiende que los mismos alcaldes que ante las restricciones parciales de Ayuso pusieron el grito en el cielo, expolearon algaradas callejeras llamando a la brigada rápida de mamarrachos de Podemos manifestándose en las calles y ahora apoyen sin fisuras un caprichoso confinamiento total de la región porque lo dice Sánchez? ¿Cómo es posible que un vecino de Torrejón no pueda ir a Madrid o un ni ño de Carabanchel no pueda ir al paque pero todas las personas que quieran se hacinen en los trenes de cercanías o en los AVE que dependen de Ábalos?

Todas esas preguntas tienen una misma respuesta: porque el Gobierno de España quiere convertir a Madrid en un falso culpable de toda su gestión desde marzo y porque, además, ven en la epidemia una excusa para cambiar el Gobierno de Madrid, no una ocasión para demostrar que solamente le mueve la salud de los ciudadanos como dice. Esto más que una gestión sanitaria es un atraco a un banco, o sea, entregue usted el Gobierno, señora Ayuso, y le daremos a los seis millones de rehenes que tenemos presos. Así que veremos hoy el día cómo va sabiendo, además, que la Audicencia Nacional ha aceptado el recurso de la Comunidad de Madrid, pero lo va a hacer por la vía lento. Eso quiere decir que hasta pasado el puente del 12 de octubre no se toma una decisión que, a lo mejor, es de lo que se trataba.

Y los científicos han vuelto a pintar la cara a los políticos, políticos tóxicos, como los definió hace unos días 'The Economist'. Si algo está calando dentro y fuera de España es que nuestra clase política es un compendio de muchas cosas, algunas buenas, pero también de infantilismo, de sectarismo, de cierta ineptitud. 50 sociedades médicas españolas han escrito un manifiesto que se llama 'En materia sanitaria ustedes mandan, pero no saben' con un decálogo que no estaría de más imprimirlo y colgarlo en más de una pared.

DESMONTANDO EL ESTADO DE DERECHO

Y mientras tanto, en el capítulo 'desmontando el Estado de Derecho', en el capítulo tuneladora, en fin, la tuneladora manifiesta que pone en marcha este Gobierno para entendernos, es decir, para que se hagan una idea de con tuneladora a qué me refiero, un tornado gigantesco que arranca de raíz todo el sistema productivo, toda la salud, una pandemia, y por debajo sin parar constante, escondidos en el subsuelo, el Gobierno sigue con su hoja de ruta para, sin parar, para controlarlo y ocuparlo absolutamente todo.

El Poder Judicial sigue bloequeado respecto a los nombramientos que deben hacerse desde el poder político porque la ley dice que tiene que realizarse con apoyo de 3/5 del Parlamento. Eso exige pacto entre el PSOE y el PP. ¿Qué es lo que quiere hacer Sánchez? Pues pasar de esa mayoría cualificada de 3/5 de la Cámara a una simple mayoría absoluta. Eso significa prescindir del PP, disponer las cosas de tal manera que en situaciones como esta, el PSOE pues harán lo que quieren, lo que les parece: ocupar una de las cosas que aún no han ocupado, que es el Poder Judicial.

Y si quieren tener un ejemplo claro de la indigencia intelectual en la que están sumidas muchas cabezas de este país quédense con esto de Valencia. En una playa Alboraya han hecho los mismo que hicieron en un parque de Madrid: colocar 50 mil banderas de España clavadas en la arena en homenaje a las víctimas de coronavirus. Pues parece que en esta ocasión la presencia de estas banderas ha ofendido mucho a mucha gente, empezando por la Policía Local, que ha abierto una investigación para sancionar a la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus. O sea, no corren para sacar a los okupas de las viviendas ajenas, pero los que colocan una bandera nacional en la playa les quieren meter mano.

Pero, además, hay que soportar que un grupo de mamertos que dicen pertenecer al frente obrero de no sé qué, se han acercado a arrancarlas, a tirarlas a la basura antes de que los organizadores las retirasen. Y los argumentos son de traca, de argumentario básico de quien solo consumen determinados medios o han sufrido determinada educación: esto es cosa de Vox, el terrorismo de ETA fue cosa de cuatro abertzales. Habría que ver cuánto has trabajado tú, mi alma; habría que ver cuánto has cotizado y habría que verte a ti recibiendo un carta de ETA exigiendo que pagues el impuesto revolucionario si no quieres que te peguen un tiro. Habría que verte a ti, solo basta oírte. Esto es lo que hay, damas y caballeros, con este ganado hay que arar.