El contraataque de Santiago Segura ante el insulto de Antonio Maestre, entre lo más leído de este lunes

Vídeo

La conversación a través de Twitter entre el periodista y el actor se ha tornado más bien seria. Y todo, por la contundente respuesta de Santiago Segura: “Entiendo que te consideres alguien importante (pero no tengo la menor idea de quién eres). Me parece repulsivo que alguien te tenga amenazado y lo siento mucho. Nadie debería estar amenazado”. Una polémica que se ha convertido en protagonista indiscutible de esta jornada de domingo a través de twitter. Son muchos los usuarios que se posicionaban, bien a favor del periodista, o bien apoyando al reconocido actor.

Vídeo

La sombra de Alfredo Pérez Rubalcaba sigue siendo muy alargada en la calle Ferraz y continúa persiguiendo a Pedro Sánchez. Y es que las palabras del que fuera Secretario General del PSOE, tristemente ya desaparecido el pasado año, han cobrado más sentido que nunca en estas últimas horas, tras el reciente acuerdo firmado por los socialistas con los independentistas y herederos de ETA, Bildu, para la derogación “íntegra” de la reforma laboral de 2012.

El Ministerio de Interior ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Esta noticia ha provocado reacciones de políticos independentistas como Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), ya que Pérez de los Cobos fue el coordinador elegido por la Fiscalía para el dispositivo que tenía que impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una opinión que ha sido criticada por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Ricardo Rubio / Europa Press / ContactoPhoto

Es una de las políticas estrella del Gobierno de coalición. Abanderada por Podemos, el Ingreso Mínimo Vital, ha supuesto un terremoto político con el que los socialistas y 'morados' pretenden ayudar, más allá del fin de la pandemia, a cerca de un millón de hogares. Los críticos consideran que la medida, pese a ser necesaria en el difícil momento que el coronavirus ha dibujado en España, puede ser perjudicial para el sistema si decide adoptarse como una prestación más.

Sea como fuere, todo indica a que se aprobará la medida, algo de lo que no ha dudado en presumir el siempre polémico en redes sociales, Pablo Echenique. Lo que no esperaba era recibir una crítica de un ciudadano que recoge un sentir generalizado en parte de la ciudadanía que todavía no ha cobrado algunas de las ayudas prometidas por el Gobierno.

Audio

Anoche. El coronel Pérez de los Cobos recibió la llamada de la directora general con su cese. A partir de aquí se deducen varias consideraciones.