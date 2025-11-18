Julia Guindo (88): "Sé que no me sirve para poder trabajar en ninguna parte, pero para mí es una satisfacción estudiar astrobiología en la UNED"

La historia de Julia Guindo es la prueba de que la curiosidad y las ganas de aprender no entienden de edad. A sus 88 años, mientras otras personas de su generación podrían pensar en descansar, ella ha decidido matricularse en astrobiología y arqueología en la UNED, un reto que asume con una lucidez y una pasión inspiradoras. "Sé que no me sirve para poder trabajar en ninguna parte, pero para mí es una satisfacción estudiar astrobiología en la UNED", ha explicado en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito.

Una infancia marcada por los libros

Julia nació en plena Guerra Civil en Alcocer (Guadalajara), en un tiempo en el que las muñecas no existían para ella y sus únicos compañeros de juego fueron los libros. Su avidez por la lectura la llevó a saber leer con tan solo 4 años y a ser la primera de su clase, pero el contexto familiar y social de la época truncó su camino académico. A los 12 años, tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar, una decisión que, como ha confesado, le rompió el corazón.

Perdía toda una oportunidad de poder estudiar" Julia Guindo Estudiante universitaria de 88 años

"Me bajé llorando todo el camino, solamente porque yo creo que en aquel momento no sabía lo que perdía", ha recordado. En ese instante, su llanto era por no poder volver a pisar un aula, pero con el tiempo comprendió que era mucho más: "perdía toda una oportunidad de poder estudiar". Tras esa etapa, trabajó en el campo, se casó, tuvo cuatro hijos y enviudó, dejando siempre latente su sueño de continuar formándose, como demuestran otras historias sobre las razones que llevan a los jubilados a la universidad.

Alamy Stock Photo Coloración otoñal de cornicabras (Pistacia terebinthus) en Alcocer. Guadalajara

El regreso a las aulas a los 70

No fue hasta los 70 años cuando Julia decidió que había llegado el momento de retomar sus estudios. Se mudó a un piso en Guadalajara con el firme propósito de matricularse en la Universidad de Mayores. La noticia llenó de alegría a su familia, especialmente a su nieto Nacho, quien se convirtió en su mayor cómplice en esta nueva aventura.

"Mira, Nacho, me voy a la Universidad de Guadalajara. Le di una alegría tan grande de ver que ya salía un poquito del pozo que tenía encima, que él mismo me trajo con su coche a Guadalajara a preparar los papeles, a preparar la matrícula, todo", ha relatado. Su familia y su nieto se sienten "muy orgullosos y muy contentos" de verla activa y cumpliendo su sueño, una situación similar a la de otros mayores que, como un gallego de 82 años, se embarcan en su tercera carrera.

Ayudándoles a ellos, te ayudas tú" Julia Guindo Estudiante universitaria de 88 años

Compromiso social y una vida activa

Dieciocho años después de aquel primer día de clase, que recuerda con timidez, Julia considera que la vida le ha hecho "un regalo". Por eso, además de su faceta de estudiante, ha decidido devolver parte de lo recibido trabajando como voluntaria con personas inmigrantes. "Ponte en su puesto de que a ver si nos tuviéramos que ir nosotros de aquí, sería porque estuviéramos muy mal. Entonces, hay que echarles una mano, hay que ayudarles un poco, y ayudándoles a ellos, te ayudas tú", ha reflexionado.

Su energía parece inagotable. Además de estudiar astrobiología y arqueología en la UNED y de su labor como voluntaria, Julia sigue muy activa en su pueblo, Alcocer, donde ha fundado un club de lectura para mayores. Su ejemplo demuestra que nunca es tarde para aprender y vivir nuevas experiencias, como los protagonistas de un Erasmus a los 60, porque la verdadera satisfacción reside en mantener la mente y el espíritu en constante movimiento.