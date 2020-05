El baño de realidad a Echenique por fardar del Ingreso Mínimo Vital: "Todavía no he cobrado nada"

Es una de las políticas estrella del Gobierno de coalición. Abanderada por Podemos, el Ingreso Mínimo Vital, ha supuesto un terremoto político con el que los socialistas y 'morados' pretenden ayudar, más allá del fin de la pandemia, a cerca de un millón de hogares. Los críticos consideran que la medida, pese a ser necesaria en el difícil momento que el coronavirus ha dibujado en España, puede ser perjudicial para el sistema si decide adoptarse como una prestación más.

Sea como fuere, todo indica a que se aprobará la medida, algo de lo que no ha dudado en presumir el siempre polémico en redes sociales, Pablo Echenique. Lo que no esperaba era recibir una crítica de un ciudadano que recoge un sentir generalizado en parte de la ciudadanía que todavía no ha cobrado algunas de las ayudas prometidas por el Gobierno.

Si no he cobrado el ERTE, ¿cómo voy a cobrar el Ingreso Mínimo Vital?

La historia comienza con un Echenique pletórico que lanzaba el siguiente mensaje a sus seguidores:

La semana que viene aprobamos el ingreso mínimo vital. ���� — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) May 24, 2020

"La semana que viene aprobamos el ingreso mínimo vital", recordaba Pablo Echenique sin ocultar su alegría. La frase del político de Podemos no ha pasado desapercibida en las redes, lo que ha generado, como es habitual, un gran número de respuestas. Entre las más destacadas ha estado la de un usuario anónimo que ha querido contraponer la alegría del político 'morado' a su situación real y, ciertamente, desesperanzada.

Hola, @pnique. Todavía no he cobrado nada de mi ERTE. Así llevo desde el 14 de marzo. Y como yo, otros muchos ciudadanos.

Un saludo. https://t.co/dSNzMAe4pM — Carlos Cotón (@Carlos_CotonG) May 24, 2020

"Hola, Pablo Echenique. Todavía no he cobrado nada de mi ERTE. Así llevo desde el 14 de marzo. Y como yo, otros muchos ciudadanos.

Un saludo", remataba Carlos Cotón, usuario de Twitter que se manifestaba contrariado al jolgorio que Echenique trataba de transmitir en su cuenta de redes sociales.

¿Qué está pasando con los ERTE?

El Ministerio de Trabajo ha cuantificado en más de tres millones de trabajadores los que se encuentran afectados por un Expediente de Regulación Temporal de empleo (ERTE) en toda España, lo que supone un 24,25% del total de afiliados al régimen general de la Seguridad Social.

Pese a ello, muchas de esas personas todavía no han cobrado la prestación, lo que ha dado lugar a una campaña en Facebook bajo el título de 'Yo no he cobrado el ERTE'. Algunos usuarios de la red social denuncian que llevan sin cobrar desde marzo, mes en que se decretó el estado de alarma en España por la Covid-19. En concreto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cifrado en unos 300.000 trabajadores los que se encuentran en esta situación.

"Creo que el poder tener liquidez para hacer frente al pago de hipotecas, alquileres, recibos y, simplemente, poder comprar en el supermercado es básico", denuncian.

¿Cómo saber si estás en ERTE?

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que aquellos que no hayan cobrado en mayo la renta que les corresponde, no tendrán que esperar a junio para percibir la correspondiente del mes de mayo, sino que la cobrarán en cuanto se tramite el expediente. Habitualmente, el cobro de la prestación se produce el 10 de cada mes. De todos modos, las personas afectadas pueden consultar si el ERTE de su empresa ha sido aprobado en la web del SEPE.

En este caso, deben ingresar en la página oficial del SEPE y pulsar en 'Personas'. Allí encontrarán el apartado, a la izquierda, consulte su prestación. Deben hacer clic sobre ese enlace y, una vez ingresado, deben elegir la opción 'consultas de la prestación'. Dentro se podrá elegir con certificado digital o datos de contraste. Esta última es la más sencilla de las opciones ya que solo es necesario introducir el DNI, IBAN y el número de teléfono.Una vez realizado el procedimiento, el SEPE informará del estado de la solicitud de desempleo. En caso de ser aprobada, se incluyen los detalles como la fecha de inicio del alta o la base reguladora diaria.

Lo cierto es que el Servicio Público de Empleo Estatal tiene que, en primer lugar, reconocer esa prestación a los afectados, es decir, darla por válida. Esto supone que si una compañía ha mandado a casa a sus trabajadores a mediados de marzo o de abril, las nóminas entrarían en Trabajo al mes siguiente o, incluso, más tarde. En todo caso, el trabajador tiene derecho a cobrar el desempleo desde la fecha de ejecución del ERTE hasta el día que la empresa acabe el expediente de regulación temporal.

Aprobación del Ingreso Mínimo Vital

El Consejo de Ministros aprobará esta semana un Ingreso Mínimo Vital que oscilará entre los 461 y los 1.100 euros mensuales y que llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas, que sufren pobreza severa.

Según fuentes del Gobierno, el Consejo de Ministros de mañana o uno extraordinario a finales de esta semana dará luz verde a este ingreso mínimo estatal mediante un decreto ley, aunque podría ser tramitado como proyecto de ley.

Esta renta mínima comenzará a abonarse de oficio en junio en unos 100.000 hogares, correrá a cargo de la Seguridad Social y tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros anuales. Esperemos que no funcione de forma tan poco eficiente como ha demostrado funcionar el pago de los ERTE.