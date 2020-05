El comentario de Herrera sobre el "payaso Joker" Iglesias, entre lo más visto de la semana

Vídeo

El Ejecutivo de Sánchez se mueve a bandazos entre la incompetencia, la soberbia, el sectarismo. Desconfianza por la opacidad. Todo es secreto, todo es misterioso, todo es reservado y las decenas, interminables ruedas de prensa, no contesta nada. Ninguna pregunta comprometida con claridad. Todas las respuestas son de Judini, maniobras de escapismo. Cerrojazo informativo disfrazado de comparecencias irrelevantes, engañosas. Es absoluto.

Y luego, lo que más desconfianza suscita es la mentira sistemática, gratuita. Este fin de semana, la CNN la que desveló ante el mundo entero lo que los españolitos de a pie llevamos sufriendo desde hace tiempo, que son las mentiras de Sánchez. No es una anécdota ni es un episodio aislado.

Vídeo El agradecimiento de un camionero a Zara por el picnic que le dan tras la descarga

“Gracias, Amancio, eres un crack”. Así se expresa el conductor de un camión que enseña el detalle que Inditex tiene con los transportistas que acuden a descargar a las instalaciones de la multinacional.

En un vídeo, el transportista relata cómo, tras descargar en una nave mercancía para la marca Zara, le regalaron una bolsa de picnic con algo para comer. Dentro, según enseña el profesional a la cámara, hay un bocadillo de tortilla, agua o un plátano.

El hombre grabó las imágenes poco después de realizar la descarga en el interior de su vehículo y al lado de una mascarilla para poder ejercer su trabajo. Agradece, especialmente, a Amancio Ortega, el fundador de la compañía, que le hayan proporcionado a él y a sus compañeros este refrigerio.

"Y Podemos, bueno, antes de hablarle de lo que Podemos ha pedido, hay gente que todavía no sale de su asombro ante el detalle freudiano que nos ha dejado Pablo Iglesias. Resulta que el diputado de Cs, Marcos de Quinto, se le calentó la boca y le llamó payaso a Iglesias. Bueno, pues el vicepresidente, que se le da por hacerse el digno, ese típico discurso "si me llaman payado es un orgullo porque la profesión de payaso es muy digna..." En fin, toda esa... Pero qué pasa, que en vez de acompañar el tweet con una foto de Miliki o de Fofó, pone una foto del Joker el payado que como el otro consigue triunfar se vuelve un psicópata, amargado y se pone a matar a diestro y siniestro.

Bueno, pues el aprendiz de Joker, este que tenemos de vicepresidente del Gobierno, lidera un partido que se ha sumado a todos los nacionalistas habidos y por haber para pedir que haya una excarcelación de presos con la pandemia como excusa. Están todos, está lo mejor de cada casa. Podemos, el PNV, ERC, JuntsperCat, Bildu, Más País, la CUP, el BNG y Compromís. A ver si es que se contagian los pobres presos, que los hay con algún achaque".

Y se ha confirmado, que también lo sospechábamos, no hay grupo de expertos independientes que esté aconsejando al Gobierno en la pandemia. Son técnicos de los Ministerios, muy respetables, pero por eso no se pueden dar los nombres porque son funcionarios normales y corrientes acogidos a la Ley de Protección de Datos.

Ayer lo reconoció el ministro Illa después de dos semanas de polémica continuada, de polémica absurda originada solo por la mentira, una vez más el doctor fraudillo, la mentira continuada del Gobierno. En ese caso fue la mentira inicial. En contra de lo que dijeron, nunca hubo expertos.

Entre tanto, Ximo Puig creo que sigue esperando que alguno de esos técnicos del Ministerio le envíe un informe escrito con las razones por las que no ha permitido el desconfinamiento de la Comunidad Valenciana a la fase 1 de la desescalada. O lo reclama por vía judicial o ya le digo yo que no lo va a tener en la vida.

Y luego, si quieren ustedes, el Gobierno, además de tener muchos problemas, no tiene dinero para hacer frente. Por eso las medidas económicas son dispersas, tímidas, más cortas que otros socios europeos.

Por cierto, ¿quién ha pagado la clínica Ruber a Carmen Calvo? Porque la mutua que tienen este tipo de altos funcionarios no cubre ese tratamiento en la Ruber. ¿Ha sido una gentileza de la Ruber? ¿Lo ha pagado ella? ¿Lo ha pagado el Gobierno? ¿Y el piso donde está y donde vive? El diario "El País" y otros tantos no han tenido reproche para las chapuzas y las irregularidades, algunas escandalosas, en la compra de material. Como antes dejaron pasar sin escándalo el viaje del fraudillo con medios públicos a un concierto con su pandi. O la colocación laboral de su esposa estando él en la Moncloa. O la tesis plagiada. Quien ha mirado para otro lado en estos escándalos, no tiene ninguna credibilidad para organizar ahora autos de fe.