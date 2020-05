Herrera: "El doctor Fraudillo ha vuelto a mentir: no hay expertos en el comité de la desescalada"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Estamos en 13 de mayo. Ayer repuntó un tanto el número de fallecidos de la enfermedad, cosa que ya saben ustedes suele ocurrir casi siempre después de un fin de semana. No sé exactamente por qué, cuál es la razón, peor vamos, eso es lo que viene pasando, en 176 nuevos fallecidos. Hoy superaremos la barrera de los 27.0000 muertos oficiales. Saben ustedes que la realidad es otra cosa.

Hoy hay dos argumentos económicos que esta mañana venimos dándole porque son las dos últimas ocurrencias que ha tenido el Gobierno y tienen, aunque estén cargadas de la mejor intención, o plantean una serie de contratiempos que son escandalosos . Una de ellas es que todo aquel que llegue a España pase una cuarentena de 15 días, sea español y venga a su casa, sea alemán y vaya a Baleares o que vaya a la Costa del Sol. 14 días metido en el hotel, en la habitación sin zonas comunes. Claro, si luego tiene que estar otros 14 cuando vuelva a Alemania, pues le quedan para ir a Marbella un par de días.

Buen, y luego, la otra idea, además de esta cuarentena al que llegue del exterior, que ha puesto los pelos de punta al sector turístico, es que a la gente del comercio que puede abrir, que ha hecho el esfuerzo de abrir, no les dejan hacer rebajas. Yo me imagino que será campaña de rebajas con anuncios grandes de rebajas en el cristal porque un comerciante puede ponerle a su producto el precio que le de a gana. Si un vendedor de chaquetas le ha costado 7 el producto y normalmente la vende por 20, la podrá poner a 15, digo yo. ¿O no? Cada uno es responsable de sus cuentas. ¿O es que el Gobierno también va a intervenir los precios en el comercio?

Y luego, verán, última ocurrencia después de esas dos, es que Sánchez en su línea de temeridad habitual ha decidido subir la apuesta política . Si tu problemas para lograr la prórroga del estado de alarma durante 15 días, ahora lo que plantea es una prórroga de un mes. No quieres caldo, siete tazas. Lo de menos es que el propio Sánchez haya justificado hasta en tres ocasiones la conveniencia de pedir prórrogas de solo 15 días. Que Sánchez se desmienta a sí mismo no es... Se puede imaginar el caso de Fraudillo, eso ya no es ninguna novedad.

Lo demás es que el Gobierno parece decidido a exprimir al máximo la anormalidad democrática que supone un estado de alarma. Sánchez no va a buscar nunca una alternativa del Estado de alarma porque para él esa situación es ideal hacer. Es que le permite gobernar por decreto ley, hacer y deshacer a su antojo de forma unilateral. No tiene que dar explicaciones, no tiene que someterse a control alguno, puede prevaricar incluso. Claro, él no va a buscar nunca una alternativa. Sánchez quiere cara blanca para seguir haciendo lo que le da le gana: poner controles en los aeropuertos porque sí después de dos meses; prohibir las rebajar porque sí; limitar a la vez el espacio y el aforo en las tiendas porque sí; decidir que Valencia o Málaga o Granada no progresan en la desescalada porque sí y el País Vasco sí. Luego el PNV allí ha puesto unas condiciones que son...

Pero bueno, la cuestión será saber quién le va a apoyar esa prórroga de un mes. Claro, el PNV después del trato de favor que ha recibido debería hacerlo, pero todo el mundo sabe que la lealtad no forma parte de su código de conducta. ERC ya ha puesto condiciones que básicamente son las contrarias a las que se persiguen en todo el estado de alarma: mando único en materia sanitaria.

Y queda Cs. Sánchez cultiva el trato con Inés Arrimadas que le lermite varias cosas: uno, mostrar a sus socios que tiene otra mayoría alternativa; dos, jugar a que él puede comportarse como un gobernante moderado y pactista cuando no es ni lo uno ni lo otro; tres, y posiblemente la más importante, que es aislar al PP.

Ahora sí desconocemos si en virtud de ese trato especial durante su conversación de ayer, Sánchez habló con Arrimadas de la prórroga de la alarma durante un mes. Y tampoco sabemos qué opina Cs al respecto.

Hoy ya 'El País' jalea el entendimiento de PSOE y Cs. Ahí va el Gobierno a romper sus alianzas de investidura y hacer el pacto Frankenstein para buscar mayorías transversales y todas estas cosas quedan tan bonitas así escritas, pero luego con individuos como Sánchez e Iglesias son imposibles.

También está Podemos que, oiga, quiere buscar su espacio político y desempolva una vieja propuesta que se cayó en su acuerdo de gobierno con el PSOE, que es el impuesto a las grandes fortunas. Quedaría exenta la primera vivienda a partir de 400 mil euros, que supongo que será el límite del chalet de Galapagar. Y se gravaría progresivamente con un 2% a partir de un patrimonio de un millón de euros hasta un 3,5 en el caso de patrimonios superiores a 100.

Iglesias sabe que la propuesta es inviable, que no figuraba en su pacto con Sánchez, pero la lanza porque él juega a eso: a ser el Jocker de la política española, el payaso psicópata, que es lo que es.

Por su parte, Pablo Casado presentó ayer un plan detallado, alternativo de las actuaciones del Gobierno. El plan incluye mayores medidas de liquidez para las empresas, extender los ERTEs hasta diciembre, cambios en el sistema de confinamiento para permitir que la población salga y que la que no es de riesgo pueda empezar a trabajar con normalidad, establecer un sistema de seguimiento digital. Bueno, en fin, etcétera.

Y luego, algunas cosas más. Xavi Albiol ha sido elegido alcalde de Badalona, que es más o menos lo normal cuando alguien gana las elecciones con tanta autoridad o tanta holgura. No ha sido alcalde porque la oposición pactó todos juntos para que no gobernara Albiol. Y no ha sido alcalde, ahora que lo es, porque la oposición haya admitido su victoria, sino porque han sido incapaces de lograr un acuerdo, así que disfrute del tiempo que dure esto, Albiol, porque Ada Colau ya ha dictado sentencia. Hay que organizar una moción de censura contra él de inmediato y tal y que cual.

Y se ha confirmado, que también lo sospechábamos, no hay grupo de expertos independientes que esté aconsejando al Gobierno en la pandemia. Son técnicos de los Ministerios, muy respetables, pero por eso no se pueden dar los nombres porque son funcionarios normales y corrientes acogidos a la Ley de Protección de Datos.

Ayer lo reconoció el ministro Illa después de dos semanas de polémica continuada, de polémica absurda originada solo por la mentira, una vez más el doctor fraudillo, la mentira continuada del Gobierno. En ese caso fue la mentira inicial. En contra de lo que dijeron, nunca hubo expertos.

Entre tanto, Ximo Puig creo que sigue esperando que alguno de esos técnicos del Ministerio le envíe un informe escrito con las razones por las que no ha permitido el desconfinamiento de la Comunidad Valenciana a la fase 1 de la desescalada. O lo reclama por vía judicial o ya le digo yo que no lo va a tener en la vida.

Y luego, si quieren ustedes, el Gobierno, además de tener muchos problemas, no tiene dinero para hacer frente. Por eso las medidas económicas son dispersas, tímidas, más cortas que otros socios europeos.

Oiga, cada mes el Estado tiene que hacer frente a 10 mil millones en jubilaciones, 3 mil millones en funcionarios, 5 mil millones en prestaciones por desempleo y por ERTEs, 18 mil millones cada mes. Y el próximo mes de junio hay una extraordinaria, que serán otros 13 mil millones . Tendremos ayuda europea, pero a lo mejor son 10 mil millones para pagar los ERTE y 25 mil millones del MEDE, pero eso da para un par de meses. Es una cantidad inferior a la que se pidió en 2012 para recapitalizar el sistema financiero español, que fueron 40 mil millones.

¿Podemos financiar ese gasto con deuda? Hombre, a corto plazo es la única solución, pero eso no es sostenible mucho tiempo. España e Italia tienen una deuda enorme y van a tener, en un momento llegarán a tener problemas para colocarla en los mercados, a pesar de que ahí está el Banco Centra Europeo comprando. Y entonces se volverán a producir tensiones en las primas de riesgos y cuando vuelva a plantearse en los mercados el rescate soberano, a ver qué e es lo que diremos. Que no es una asignatura para este año, sino para el que viene, que va a coger, además, con este Gobierno que tanto disfrutamos y gozamos.