El comentario de Herrera sobre el corte de pelo de Iglesias, entre lo más leído de la semana

Audio





Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', se ha referido a una de las imágenes que nos dejó el pasado miércoles, la instantánea de Pablo iglesias sin coleta después de dejar la vida política: "No soy partidario de hacerle publicidad gratuita, pero Pablo Iglesias no se ha cortado la coleta, se la ha cortado Ayuso. Esta imagen que ha copiado a Stalin tiene muchas metáforas, pero se puede resumir en que iba para Sansón y no ha llegado a Dalila, e incluso se puede marchar al Barrio Salamanca porque tiene un gran estilo de cayetano".

La campaña de envío de SMS de la TGSS tendrá lugar entre el 11 de mayo y el 2 de junio





Import@ss es un nuevo portal o una nueva sede para realizar trámites telemáticos. Es decir, es un nuevo modelo de atención que ha puesto en marcha la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para que el ciudadano pueda realizar trámites y consultar dudas con un diseño claro e intuitivo





La polémica en torno a la vacuna AstraZeneca sigue siendo una constante. Las incógnitas sobre esta vacuna están provocando que las personas que ya se han pinchado con la primera dosis todavía no han recibido la segunda dosis. El Gobierno tomó la decisión a finales de abril de retrasar la administración de la segunda dosis de 12 a 16 semanas en menores de 55 años, ya que Sanidad informó que así se podrá “disponer de más información''.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan por asuntos que afectan a nuestro día a día, como es la decisión de reducir la velocidad de los automóviles en vías urbanas.

En este sentido, Herrera ha querido destacar las palabras de Yolanda Díaz, que, según sus palabras, la legislatura acaba de comenzar después de más de un año y medio de Gobierno de coalición al frente del Consejo de Ministros: "Hoy hay una gran noticia y es que comienza la legislatura, así lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha dicho que los cambios empiezan ahora. Entonces la cuestión es saber qué han hecho hasta ahora"





Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.