Mayte Alcaraz, sobre el último CIS: "Tezanos ha bordado el escenario preferido. Los sobres de Ferraz y las pulseras son vitamina para Sánchez"

La periodista Mayte Alcaraz ha ofrecido su clave en 'Femenino Singular', dentro del programa 'La Linterna' de COPE, donde ha analizado con Ángel Expósito el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Alcaraz ha comenzado su intervención asegurando que "Tezanos está desatado", mientras el foco internacional está puesto en asuntos como la situación en Egipto o las familias de los rehenes de Hamás. En este contexto, ha señalado que el CIS ha optado por "contar un chiste", presentando unos resultados que, a su juicio, desafían la lógica política actual.

Un escenario "a medida de Moncloa"

El análisis de Alcaraz se centra en los datos que arroja la encuesta, como que el PSOE le sacaría 15 puntos al PP. La comunicadora ha expresado su estupefacción ante el hecho de que, "según van cayendo los informes de la UCO, el PSOE engorda la faldriquera de votos". Ha añadido que el sondeo también indica que "VOX le sopla en la nuca ya a Feijóo", configurando un panorama que considera totalmente inverosímil y fabricado.

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Según la periodista, el organismo presidido por José Félix Tezanos, al que se ha referido como "el antaño centro de investigaciones sociológicas, cuyos trabajos eran material insustituible para sociólogos", ha perdido toda su credibilidad. Ha afirmado de manera contundente que "Moncloa le ha pedido a don José Félix un dibujo de su escenario preferido, y lo ha bordado, y todo, con dinerito público".

La "vitamina" de Sánchez

Alcaraz también ha puesto el foco en la situación política general, mencionando la falta de "mínima compostura" del presidente del Gobierno en actos institucionales o cómo "Ábalos cambia de abogado" a pocas horas de una posible nueva fase judicial. Con ironía, ha extraído una "moraleja" de los datos del CIS, concluyendo que "los sobres de Ferraz, las pulseras y viajecitos de las amigas de Ábalos, el acuerdo de paz de Gaza y el triunfo de Trump es vitamina para Sánchez".

Europa Press El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos