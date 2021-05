Herrera: "Tiene razón Yolanda Díaz, empieza la legislatura porque el Gobierno ha estado de vacaciones"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan por asuntos que afectan a nuestro día a día, como es la decisión de reducir la velocidad de los automóviles en vías urbanas.

En este sentido, Herrera ha querido destacar las palabras de Yolanda Díaz, que, según sus palabras, la legislatura acaba de comenzar después de más de un año y medio de Gobierno de coalición al frente del Consejo de Ministros: "Hoy hay una gran noticia y es que comienza la legislatura, así lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha dicho que los cambios empiezan ahora. Entonces la cuestión es saber qué han hecho hasta ahora. Esta alegría con la que dice las cosas se contradice mucho con ese rostro de preocupación después de las cartas amenazantes, que parecen ya no empañar su alegría".

Es por ello que Carlos Herrera ha hecho un pequeño balance sobre cómo han sido las decisiones que se han tomado desde el Palacio de la Moncloa durante todos estos meses: "Luego viene a decir que el Gobierno ha estado a otras cosas, incluso después de que Pablo iglesias estuviera hay trabajando. La legislatura lleva 16 meses y ha hecho muchas cosas, ninguna buena. Es verdad que muchas veces parece haber estado ausente, sobre todo en cuanto a la gestión de la pandemia. A veces sacaban a Pedro Sánchez a decir unas 'perolatas' a la televisión".

Por último, el director de 'Herrera en COPE' se ha referido al caso de Canarias, cuyo Gobierno ha tenido que decir adiós a su intención de prorrogar el toque de queda: "Canarias se ha echado para atrás con el toque de queda, sobre todo porque el Tribunal Superior de Justicia no le permite mantenerlo activo hasta que el Supremo no se pronuncie. Imagínense ahora que el Supremo dice que el Gobierno canario tiene razón, ¿qué se les dice a los ciudadanos? Un año para preparar el fin del estado de alarma, un año. Ahora tenemos que estar pendientes de lo que digan los Tribunales Superiores de Justicia en cada Comunidad. El Gobierno no ha hecho su trabajo, tiene razón Yolanda Díaz, ha estado de vacaciones durante la pandemia".