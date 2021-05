Herrera resume en una metáfora el 'corte de coleta' de Iglesias tras dejar la política: "Se puede mudar"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan por los planes del Gobierno, que, a juicio de Herrera, está con la cabeza puesta en el futuro más que en el presente.

En este sentido, Herrera se ha querido referir a los ataques que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pronunciados desde la bancada ministerial del Congreso de los Diputados: "Ayuso es uno de los argumentos fundamentales del Gobierno de la Nación para hacer comparaciones odiosas".

También el Gobierno ha querido analizar las decisiones del Ministerio de Sanidad respecto a la segunda dosis de AstraZeneca: "A todo esto Sanidad ha tenido que mover el trasero para otro lado, sobre todo por las exigencias de comunidades como Madrid o Andalucía. Han prometido una decisión clara la semana que viene y permitirá seguro a los trabajadores esenciales que estaban en el limbo acceder al segundo pinchazo".

La valoración de Herrera sobre el nuevo look de Iglesias

El comunicador también se ha referido a una de las imágenes que nos dejó el pasado miércoles, la instantánea de Pablo iglesias sin coleta después de dejar la vida política: "No soy partidario de hacerle publicidad gratuita, pero Pablo Iglesias no se ha cortado la coleta, se la ha cortado Ayuso. Esta imagen que ha copiado a Stalin tiene muchas metáforas, pero se puede resumir en que iba para Sansón y no ha llegado a Dalila, e incluso se puede marchar al Barrio Salamanca porque tiene un gran estilo de cayetano".

Por último, Herrera se ha vuelto a referir a los ataques que desde el Palacio de la Moncloa son orquestados contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en esta ocasión protagonizados por la ministra de Exteriores, González Laya: "Quedan dos años para las elecciones en Madrid y en estos dos años prepárense para escuchar todos los días alguna perla cultivada por el Gobierno debido a que no han votado lo que tenían que votar. Esto se debe a que el sanchismo es movido por sentimientos como la revancha. Lo vimos ayer, cuando la ministra de Exteriores, González Laya, no dudo en atacar a Madrid, con lo sumisa que se pone cuando hay que hablar de temas como Gibraltar. Les falta decir a la gente que odien a Madrid porque les están quitando el pan. Parece que todo es culpa de Ayuso. Además lanzo una pregunta, ¿Cuándo ha dicho Ayuso que lo único que importa es ir de cañas y a los toros? A esa situación hemos llegado" .