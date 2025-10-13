David Vega, atleta olímpico, y su prometida Noemí, se sinceran ante Javi Nieves: "Le dije todo lo que sentía en ese momento"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo fueron testigos de hazañas deportivas, sino también de momentos que trascendieron lo deportivo.

Entre ellos, la emotiva propuesta de matrimonio de los gimnastas españoles David Vega y Noemí Romero, quienes, además de compartir su pasión por la gimnasia en trampolín, son pareja sentimental; ambos compitieron en la categoría individual de trampolín, representando a España en una disciplina en la que el país debutaba en unos Juegos Olímpicos.

Tras finalizar sus respectivas competiciones, en las que ninguno de los dos logró acceder a la final, David Vega sorprendió a todos durante una transmisión en directo del canal Teledeporte; rodeado de familiares y amigos, se arrodilló y, con voz firme y emocionada, expresó: "Hemos hecho historia juntos, pero yo quiero seguir haciendo historia contigo"

Hemos hecho historia juntos, pero yo quiero seguir haciendo historia contigo David Vega Atleta olímpica de Trampolín

"¡Que me caso!"

Noemí Romero aceptó la propuesta, abrazando a su futuro prometido mientras la multitud aplaudía emocionada; en ese instante, la atleta olímpica, visiblemente emocionada, exclamó ante la cámara: "¡Que me caso!"; un momento que rápidamente se viralizó y conmovió a todos los presentes y a los espectadores.

Este gesto no solo reflejó el amor y la complicidad de la pareja, sino también el compromiso y la pasión que ambos sienten por su deporte; David y Noemí se han convertido en referentes para muchos jóvenes deportistas, demostrando que la dedicación, el esfuerzo y el amor pueden coexistir y llevar a momentos tan especiales.

Su historia es un testimonio de que, más allá de las medallas, lo que realmente importa son los valores y las experiencias compartidas; y, sin duda, su propuesta en París 2024 quedará grabada en la memoria colectiva como uno de esos instantes que hacen que los Juegos Olímpicos sean mucho más que una competencia deportiva; una celebración del amor, la pasión y la humanidad.

Más allá de la competición: valores y compromiso

Javi Nieves destacó que esta historia ejemplifica los valores del olimpismo: respeto, amistad, excelencia y sobre todo, humanidad; para David y Noemí, el deporte es más que medallas y récords.

Es el vínculo que los unió y que ahora celebran con un compromiso de por vida; su historia ha servido para humanizar a los atletas, recordando que detrás del esfuerzo físico y la competición hay personas con emociones, sueños y proyectos personales.

Inspiracción para futuras generaciones

La historia de David y Noemí es un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de deportistas españoles; su compromiso en pleno evento olímpico es un recordatorio de que el deporte puede ser un espacio para el crecimiento personal y la construcción de relaciones sólidas.

Javi Nieves resaltó que este tipo de momentos hacen que los Juegos Olímpicos sean mucho más que un torneo; son un escenario donde se entrelazan las vidas y se construyen historias inolvidables.