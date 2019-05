La carta enviada por una enferma de cáncer a Pablo Iglesias, lo más leído en COPE.ES

1. Una enferma de cáncer responde al desprecio de Podemos a las donaciones de Amancio Ortega

Varios dirigentes de Podemos han criticado que Amancio Ortega haga donaciones a la sanidad pública en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer, y han pedido que no se acepten. Por ello, una mujer que ha sufrido esta cruel enfermedad, ha querido enviarle un mensaje al dirigente de Podemos, Pablo Iglesias: "Cada año, a casi 300.000 españoles se nos para el corazón y se nos detiene el tiempo cuando nuestro médico nos dice que tenemos un cáncer. A partir de ahí, los sentimientos se desbocan, el miedo nos atenaza y el dolor del alma es mucho más fuerte que el que nos produce el propio cáncer. Desde el momento mismo del diagnóstico, nos enfrentamos a la posibilidad de que el bicho se nos lleve por delante y nos duele el corazón ante la posibilidad de que un día cualquiera, perdamos la batalla y no podamos ver ya más a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, que ya no veremos cómo se hacen mayores ni estaremos ahí para echarles una mano cuando la vida les pinte bastos."

2. La demoledora respuesta de Herrera a Iglesias tras despreciar que Amancio Ortega done contra el cáncer

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que "una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios", y ha dicho, que España necesita que los ricos paguen impuestos que se traducen en hospitales en lugar de las donaciones del dueño de Inditex, Amancio Ortega. Carlos Herrera ha aprovechado su editorial de este lunes para responder a los de Podemos: “No dejan pasar una sola oportunidad de poder hacer el ridículo. La gente que no sabe lo que es una empresa resuma odio contra los triunfadores. ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado esta tipa, Isabel Serra o el 'Marqués de Galapagar', a lo largo de su vida? ¿Han donado algo alguna vez? ¿Por qué no donó Pablo Iglesias el dinero que le dio el banco y se quedó en Vallecas en vez de comprarse un chalé en Galapagar?”, ha lamentado.

3. Muere una niña de 5 años en Mérida tras atragantarse con unos frutos secos

Una niña de cinco años fallecía en la tarde de este lunes en Mérida tras atragantarse mientras comía frutos secos. Al parecer, un grano de maiz quedaba atrapado de forma accidental en las vías respiratorias de la pequeña, impidiendo el paso de aire a los pulmones. En 'Mediodia Extremadura' el técnico de emergencias de Cruz Roja. Daniel Hidalgo, ha explicado el procedimiento y la forma de actuar en este tipo de casos, y evitar así posibles desenlaces tan desafortunados como este, que tiene consternada a la ciudad emeritense.

4. Bertín Osborne, más contundente que nunca con Podemos por criticar a Amancio Ortega

Bertín Osborne ha estado en 'El Hormiguero' con Pablo Motos para, entre otras cosas, promocionar la nueva temporada de su programa de entrevistas 'Mi casa es la tuya' y las actuaciones que tendrá en las próximas semanas con su gira 'Yo debí enamorarme de tu madre'. Sin embargo, a pesar de ser una aparición con fines promocionales, el mediático Bertín Osborne no ha pasado desapercibido. Claro y directo, como caracteriza ser, se ha pronunciado sobre la última polémica de Podemos al criticar las donaciones del empresario español Amancio Ortega. Una donación a la sanidad pública en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer, que no ha gustado a la formación de Pablo Iglesias, quien ha llegado a calificarlo como "limosna".

5. El ingenioso juego de palabras de Herrera para criticar la bochornosa sesión constitutiva del Congreso

Carlos Herrera no ha querido dejar pasar la polémica sesión de constitución de las Cortes Generales celebrada este martes y ha utilizado una ingeniosa manera para dar su opinión y calificarla. “Hay un auténtico florilegio de expresiones para definir la sesión constitutiva de la Cortes. Ya les dijimos que no era cuestión de ser profetas, pero la sesión iba a ser para bolsa de palomitas o pipas, tranquilidad, silla y buenos alimentos. Y así ha sido. Busco en los medios de comunicación, las crónicas de los que la siguieron, y las expresiones más habituales son: circo, bochorno, esperpento, carajal, ridículo, escarnio y soflama”, ha comenzado diciendo el comunicador.