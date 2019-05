Una enferma de cáncer responde al desprecio de Podemos a las donaciones de Amancio Ortega, y otras noticias

1. La demoledora respuesta de una enferma de cáncer al desprecio que hace Podemos a las donaciones de Amancio Ortega

No importa que los hospitales tengan ya sus propios medios, excelentes medios, los mejores medios, porque, puesto que somos millones los afectados, todos esos medios son pocos para ayudarnos en nuestra lucha encarnizada contra el bicho. Por eso, cuando en el fragor de una campaña política, aparece alguien tan frío, tan falto de humanidad y con tan poca empatía con nosotros los enfermos de cáncer, como usted, señor Pablo Iglesias, criticando la aportación generosa y desinteresada de Amancio Ortega para ayudarnos en nuestra lucha, nos parece, me parece, una indignidad propia de una mente miserable y no puedo menos que preguntarme si esa actitud gélida y canalla, la mantendría si fuera usted quién, cada semana, se sentara en un hospital de Día para recibir una dosis de quimioterapia; me pregunto si actuaría igual si tuviera que pasar por el quirófano una y otra vez con la duda de si al día siguiente volverá a ver a esos pequeños de los que ha sido papá o con la incertidumbre de si vivirá lo suficiente para ver la carita de la nena que su pareja está esperando.

Seguro que si usted, señor Pablo Iglesias, fuera un paciente oncológico, no solo no criticaría las aportaciones de Amancio Ortega, sino que besaría el suelo por el que pisa el señor Ortega porque, para los enfermos de cáncer, saber que no estamos solos, que no somos calderilla de cambio electoral y que hay personas generosas que creen en nosotros y apuestan por nuestra vida, eso, no tiene precio. Así que, como todos hemos pensado que el cáncer no nos podía tocar a nosotros y sí que nos ha tocado, permítame un consejo: discúlpese y pliegue velas porque nunca se sabe si el destino tiene previsto jugarle una mala pasada.

2. Millones de usuarios de Huawei se quedarán sin poder actualizar más sus aplicaciones

El gigante estadounidense Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto, según ha informado la agencia de noticias Reuters citando una fuente conocedora de la medida. La decisión es consecuencia de la inclusión de la empresa china en la "lista negra" de empresas que suponen una "amenaza para la seguridad nacional".

Huawei Technologies Co Ltd perderá así acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android y la próxima versión de sus móviles para el exterior de China tampoco contará con aplicaciones y servicios como Google Play Store o Gmail. La empresa asiática aún tendrá acceso a la versión de Android disponible a través de licencias de código abierto, disponibles para cualquiera que quiera usarlas. Por el momento Huawei no ha reaccionado a esta información y tampoco se han pronunciado desde el Departamento de Comercio estadounidense.

3. Pedro Sánchez esperará a julio para ser investido y facilitar así los pactos a sus barones

Las posibilidades de formar Gobierno, sin ocultar dificultades a sortear, están al alcance de Pedro Sánchez. De hecho, se va poniendo poco a poco en modo investidura. El presidente en funciones ya ha trasladado a su Consejo de Ministros la intención de contar con todos en la nueva etapa, aunque sin ofrecer detalles de futuras responsabilidades. Aún así, Sánchez ha decidido frenar la puerta en marcha de la maquinaria.

El jefe del Ejecutivo ha decidido dilatar su investidura hasta julio, a principios, o, incluso, según algunas fuentes, a mediados, a fin, en buena medida, de dar tiempo a los barones socialistas a cerrar los pactos post-26M y tener así una visión global del mapa político en España. El propio Pedro Sánchez ha afrontado la carrera a la actual triple convocatoria de las urnas con la clara intención de sortear a Pablo Iglesias como decisivo en todos y cada uno de los territorios. Y es que lo último que quiere Sánchez, según su entorno, es quedar a expensas de seguir la hoja de ruta deIglesias la noche del inminente 26 de mayo.

GRAF4017 MÉRIDA (Extremadura) 19/05/2019 .-El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,c., participa en un acto de campaña en la plaza de toros de Mérida junto al secretario regional del PSOE y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,iz., y el alcalde de Mérida,Antonio Rodriguez Osuna.d, y el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodriguez Ibarra,2ºiz. EFE/ Jero MoralesJero Morales

4. Así son los dos catalanes socialistas que estarán al frente de las Cortes

La ministra Meritxell Batet, candidata a presidir el Congreso, ha avisado este domingo de que los socialistas no se dejarán llevar por la "confrontación estéril" y responderán al "insulto y al uso partidista de las instituciones" con "dos, tres o mil tazas" en defensa de la "convivencia".

Con esta afirmación, la ministra en funciones ha querido ir un paso más allá del líder del PSC, Miquel Iceta, que en el mismo acto ha exclamado, dirigiéndose a los independentistas que vetaron su candidatura a presidir el Senado: "Si no quieres caldo, ¡dos tazas!".

Y es que, pese al bloqueo de ERC y JxCat a Iceta, finalmente habrá dos catalanes federalistas al frente de las Cortes: Batet en el Congreso y Manuel Cruz en el Senado.

Los tres han compartido escenario este domingo en el barrio barcelonés de La Marina, en un acto de la campaña del alcaldable del PSC por la ciudad, Jaume Collboni, que ha arrancado a ritmo de rumba.

"Ante un problema podemos hacer tres cosas: no hacer nada, azuzar el fuego por interés o intentar apagarlo. Y los socialistas siempre hemos apostado por apagar el fuego y buscar soluciones", ha expuesto Batet.

5. Quique Setién, "víctima de la mala intención y de una persecución" en el Betis

Entrevistamos en Tiempo de Juego Quique Setién, el día en que el Betis anunció su marcha del equipo.

Setién habló sobre su futuro tras la marcha del club verdiblanco: "No tengo ninguna oferta. Tengo el teléfono abierto, algo encontraré por ahí. Si tengo que volver a Lugo volveré a Lugo y si tengo que esperar en casa esperaré".

Sobre las críticas: "En muchos casos ha habido una persecución contra mi, pero no me acuerdo de nombres. La realidad es que no me puedo quejar del trato del presidente y del vicepresidente, otra cosa es lo que ha pasado fuera"

Las críticas de la afición: "Esta semana el socio 420 vino a darme las gracias y me decía que nunca había visto jugar así al Betis. Debí empatizar más con la afición, pero es difícil no equivocarte nunca. No es fácil para un tipo del norte como yo entender la pasión con la que se viven las cosas en el Betis. Es difícil encajar las reacciones del público, pero nunca tuve ningún problema en la calle".