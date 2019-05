El ingenioso juego de palabras de Herrera para criticar la bochornosa sesión constitutiva del Congreso

Carlos Herrera no ha querido dejar pasar la polémica sesión de constitución de las Cortes Generales celebrada este martes y ha utilizado una ingeniosa manera para dar su opinión y calificarla.

“Hay un auténtico florilegio de expresiones para definir la sesión constitutiva de la Cortes. Ya les dijimos que no era cuestión de ser profetas, pero la sesión iba a ser para bolsa de palomitas o pipas, tranquilidad, silla y buenos alimentos. Y así ha sido. Busco en los medios de comunicación, las crónicas de los que la siguieron, y las expresiones más habituales son: circo, bochorno, esperpento, carajal, ridículo, escarnio y soflama”, ha comenzado diciendo el comunicador.

Tras el análisis de los diferentes titulares que aparecen en este miércoles en la prensa, Herrera ha realizado un ingenioso juego de palabras con todos ellos: “Incluso podríamos hacer una construcción: El esperpento bochornoso de ese carajal de circo con ridículo que han montado de escarnio en escarnio y de soflama en soflama”.

Acto seguido, el comunicador ha analizado las labores de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet: “Ante la pasividad e inoperancia de Meritxell Batet, que ya nos anuncia una legislatura de auténtico sonrojo. Y, oigan, esto no ha hecho más que empezar. Ayer la señora Batet, literalmente desbordada, permitió astracanadas y faltas de respeto a todos los españoles, porque permitió prometer por todo, menos por Snoopie. Por el planeta, por los presos políticos, por la república vasca, por la catalana, por el mandato del 1 de octubre… Es decir, prometer por todas las falacias posibles, porque todo eso es incompatible con la Constitución a la que decían prestar libertad”.

“Porque ni España es una república, ni tiene presos políticos, ni hay mandato de nada del 1 de octubre, donde se reunieron para hacer que votaban la pregunta que decía que veían. Eso no es una fórmula aceptable en el Congreso de los Diputados. Hoy, todos deberían estar suspendidos de sus funciones, no hace falta pedir informes ni ser jurista. Con la formación de Batet es suficiente para saber que deberían estar suspendidos. No quieren porque no quieren que sea antes del domingo, que les recuerdo, hay elecciones. Se es leal a esos mandatos, o a la Constitución, si no, es un fraude. Ayer, había, en cualquier caso, había una descorazonadora sumisión a golpistas”, ha terminado de manera rotunda Herrera.