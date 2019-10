El aviso de Abascal a los líderes independentistas y la revelación de Monasterio, entre lo más leído en COPE

Vídeo

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido muy duro con el president de la Generalitat, Quim Torra, cuando le han preguntado por él durante su entrevista en 'Herrera en COPE'.

"¿Considera a Torra un personaje peligroso?", preguntaba Goyo González a Pérez-Reverte. "Considero que los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados", ha respondido el novelista. "Torra no ha tenido frontera", repreguntaba Goyo. "La frontera ha estado ahí, pero no la ha usado", decía Reverte. "Entiendo, por tanto, que Torra es una excepción en su atracción por los tipos peligrosos". "Es que los tontos ya no son interesantes", decía Reverte. "Y Torra es tonto", zanjaba contundente el escritor.

Vídeo

Carmen Lomana se ha vuelto a hacer viral después de desvelar cómo ayudó a Pablo Iglesias a superar un problema de higiene que el líder de Podemos padecía. La colaboradora de COPE acudió a Telemadrid para participar en el programa Vuelta al cole, en el que los niños entrevistan a personajes conocidos.

Allí, Lomana fue preguntada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y esta fue la respuesta que dio: "Uy, este. Ya le he dicho por Twitter de todo...Yo recuerdo la primera vez que salió en un debate político yo le dije, 'por favor, no sé si sabes que hay desodorantes secos. O si no, ponte una camisa blanca'. Lo que no puedes es salir a hablar en público con las manos en jarras y unos cercos así en una camisa azul".

Vídeo

La privacidad de los políticos es un tema delicado. De muchos de ellos sabemos dónde viven, recuerden la polémica del chalet de Galapagar de la pareja Iglesias-Montero; a dónde van de vacaciones, las de Sánchez han sido también polémicas; o hasta con quién toman café, el de Iglesias y Rivera en la cafetería del Congreso nos dejó una imagen nunca vista hasta entonces. La nueva polémica entorno a este tema ha salpicado a Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid y esposa del también miembro de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Vídeo

Las informaciones acerca de la detención de nueve CDR la pasada semana siguen acumulándose en las portadas de todo el país. Las últimas noticia señalan que los detenidos que conformaron el Equipo de Respuesta Táctica ( ERT ) se reunieron en secreto en septiembre de 2018 con la hermana del expresidente catalán Carles Puigdemont para entregarle "documentación sensible" y establecer "comunicaciones seguras" entre éste y su sucesor Joaquim Torra.

Sobre el actual presidente de la Generalitat se ha pronunciado el líder Vox, Santiago Abascal, que ha desvelado la postura de su partido respecto al papel de Torra en esta operación: En su momento nos querellamos contra Artur Mas y Puigdemont. También contra Torra. Ante las graves noticias de estos días sobre su relación con los terroristas del CDR, anunciamos una nueva querella por rebelión contra Torra en la que solicitaremos su inmediata detención preventiva".

Este miércoles, Pedro Sánchez , ha vuelto a protagonizar un polémico gesto frente al Rey Felipe VI y la Princesa Letizia , al no quedarse al almuerzo que ha tenido lugar en el Palacio Real de Aranjuez junto a los patronos del Instituto Cervantes , información recogida por el diario ABC.