Carmen Lomana revela cómo ayudó a Pablo Iglesias con un problema de higiene y deja a todos boquiabiertos

Carmen Lomana se ha vuelto a hacer viral después de desvelar cómo ayudó a Pablo Iglesias a superar un problema de higiene que el líder de Podemos padecía. La colaboradora de COPE acudió a Telemadrid para participar en el programa Vuelta al cole, en el que los niños entrevistan a personajes conocidos.

Allí, Lomana fue preguntada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y esta fue la respuesta que dio.

Adoctrinando con Carmen Lomana en Tele Madrid...



"Cuando vi a Pablo Iglesias le dije que usara desodorante."

"Pablo Casado es el típico niño pijo, mono que va siempre limpito y bien". pic.twitter.com/xzE69QDqpM — canaria crítica (@canariacritica) October 1, 2019

"Uy, este. Ya le he dicho por Twitter de todo...Yo recuerdo la primera vez que salió en un debate político yo le dije, 'por favor, no sé si sabes que hay desodorantes secos. O si no, ponte una camisa blanca'. Lo que no puedes es salir a hablar en público con las manos en jarras y unos cercos así en una camisa azul".

Lomana, en cambio, es más benevolente con el líder del PP, Pablo Casado: "Es el típico niño pijo mono que va siempre lavadito y muy bien. A mí, Pablo me cae muy bien".

El programa 'Vuelta al cole' ha causado cierta polémica en la izquierda por su contenido, que algunos han criticado por "adoctrinador". El otro invitado, además de Lomana, fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En este episodio, el alcalde fue preguntado por asuntos como la ideología, el incendio de la Catedral de Notre Dame o el incendio del Amazonas.

El alcalde popular protagonizó algunos momentos muy comentados en las redes sociales. Entre ellos la diferencia, para él, entre izquierda y derecha. Pero el que más repercusión tuvo fue cuando una niña le preguntó: “Si solo pudieras dar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías, a la catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas?"

La respuesta no pasó desapercibida para los niños ni tampoco para los usuarios de las redes sociales. Martínez-Almeida, sin dudarlo, ha respondido que “a la catedral de Notre Dame”, momento en el que todos los niños han preguntado a la vez y gritando el ¿por qué? De esa decisión.

Una niña le respondía de la siguiente manera: “En el Amazonas hay árboles y hay naturaleza”, otro niño señalaba a Martínez-Almeida: “Es el pulmón del mundo” y por último otra alumna le indicaba: “Está incendiado y es el pulmón del mundo”.

“Efectivamente, es el pulmón del mundo, pero la catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. Las mejores cosas que nos ha podido pasar a España, hace 30 años ya, es ingresar en la Unión Europea”, afirmaba el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Las palabras del alcalde popular fueron muy criticadas por el candidato de 'Más País' en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, Iñigo Errejón