Carlos Alcaraz se sincera tras su lesión: "No es que sea grave, grave, pero siempre hay ese riesgo de romperme"

Malas noticias para el equipo español de Copa Davis. Este martes se ha confirmado la baja de Carlos Alcaraz para la fase de grupos que se disputa en Bolonia. La noticia, adelantada por Ángel García en El Partidazo de COPE en la noche del lunes, fue confirmada por el propio tenista en sus redes sociales, donde ha explicado los motivos de su ausencia.

El murciano publicó un mensaje para anunciar su retirada obligada del torneo: "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…"

Un adiós doloroso

En sus primeras palabras tras conocerse la noticia, recogidas por RTVE, Alcaraz ha reiterado la frustración que siente. "Venía aquí con muchísima ilusión de poder competir, de poder jugar aquí con España y representar en la Copa Davis", ha afirmado. Sin embargo, ha añadido que "las cosas se dan de una manera que, de vez en cuando, no es la que uno desea, y hay que aceptarlo de la mejor manera posible".

Ahora, su objetivo es "volver a casa, recuperarlo lo antes posible para estar en la pretemporada y empezar el año lo mejor posible". A pesar de la distancia, el tenista no se olvida de sus compañeros y ha asegurado que estará "animando al equipo desde casa y dándole todo mi apoyo".

RFET Carlos Alcaraz causa baja en la Davis

Evitar un riesgo mayor

El número dos del mundo ha querido tranquilizar a los aficionados, aclarando que la lesión no es severa, pero que la prudencia es necesaria. "Efectivamente, al final, no es que sea grave, grave, grave, pero siempre hay ese riesgo de romperme", ha explicado Alcaraz sobre la decisión de no competir en Bolonia.

El principal temor era que la lesión empeorara y tuviera consecuencias a largo plazo. Según sus propias palabras, el riesgo era que "quede de cicatriz, que no se recupere bien" o que dé "problemas el día de mañana". Por ello, concluye que lo más importante ahora es "cuidarse y recuperarlo en el tiempo debido".