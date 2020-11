El augurio de Herrera sobre cómo gestionará Sánchez la vacuna del covid, entre lo más leído de este miércoles

Audio

El comunicador se ha referido al anuncio de la vacuna de Pfizer y a papel que jugará el Gobierno, y en especial Pedro Sánchez, en la campaña de vacunación cuando esté disponible en nuestro país: "Volverá a establecerse algún tipo de euforia dentro de poco porque otras investigaciones también están muy desarrolladas. La cuestión ahora es saber si van a llegar a España, en palabras del ministro de Sanidad parece que a comienzos de año llegarán más de 10 millones de dosis. Ahora hay que cerrar acuerdos con Pfizer y con los otros centros de investigación. Pero, ojo a las campanas al vuelo con la vacuna porque este Gobierno es campeón en mentiras. Todo lo que diga Illa es mejor ponerlo en la nevera. Cuando llegue la vacuna entonces sí aparecerá Pedro Sánchez, incluso puede que aparezca poniendo la vacuna a un chiquillo y esto seguro que no se lo dejará a las comunidades autónomas. Pero, en definitiva, la realidad es que son muchos ministros hablando de la vacuna. Ahora lo que se debe saber es cuándo, cómo y a quién se va a vacunar primero".

El doctor Cavadas se ha pronunciado en más de una ocasión sobre cuándo llegará contra el coronavirus, la última vez en 'El Hormiguero'. El anuncio de la farmacéutica Pfizer respecto a que su vacuna ha logrado reducir en un 90% el riesgo de infección con dos dosis ha sido una de las noticias más aplaudidas a nivel mundial en los últimos meses.

Desde que se conociera la noticia, muchos expertos se han pronunciado al respecto para saber si la noticia es tan positiva como para pensar que dentro de poco podemos recuperar nuestra vida anterior al mes de marzo, antes de que la pandemia cambiara nuestros hábitos de vida.

En estas fotografías se puede observar claramente el cambio físico de Jorge Fernández

Hace unos meses que Jorge Fernández publicó en sus redes sociales la enfermedad que sufría y que le había provocado una gran pérdida de peso. No se sabían muchos detalles, pero Jorge Fernández le ha relatado a Toñi Moreno, en el programa 'Un año de tu vida' el calvario que pasó durante cuatro años al no saber qué le pasaba exactamente. Llegó a perder hasta 12 kilos en un año e incluso admite que llegó un momento en el que no se podía ni mirar en el espejo.

Joaquín Prat ha vuelto a mandar un recado a Juan Carlos Monedero, histórico fundador de Unidas Podemos, en medio del directo de 'Cuatro al Día'. En la edición del programa de Mediaset de este martes se han analizado muchos asuntos de rigurosa actualidad, vinculados con la pandemia. Uno de los asuntos más polémicos ha sido las explicaciones que ha dado el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para no bajar el IVA de las mascarillas. Estas declaraciones se han producido horas después de conocer que el Ejecutivo planea en los próximos Presupuestos Generales del Estado un aumento del gasto destinado a altos cargos.

Carlos Franganillo no estuvo este martes al frente del Telediario 2 de TVE, como es habitual. El presentador se ausentó del espacio en una situación muy inusual y que desconcertó a toda su audiencia. ¿Por qué Franganillo no estaba dirigiendo el informativo? ¿Se había tomado unos días de descanso después de viajar a Washington para cubrir las elecciones presidenciales de Estados Unidos que ganó de forma ajustada Joe Biden?