La hipótesis de Pedro Cavadas con Sánchez tras el anuncio de la vacuna de Pfizer

El doctor Cavadas se ha pronunciado en más de una ocasión sobre cuándo llegará contra el coronavirus, la última vez en 'El Hormiguero'. El anuncio de la farmacéutica Pfizer respecto a que su vacuna ha logrado reducir en un 90% el riesgo de infección con dos dosis ha sido una de las noticias más aplaudidas a nivel mundial en los últimos meses.

Desde que se conociera la noticia, muchos expertos se han pronunciado al respecto para saber si la noticia es tan positiva como para pensar que dentro de poco podemos recuperar nuestra vida anterior al mes de marzo, antes de que la pandemia cambiara nuestros hábitos de vida.

La opinión de Cavadas sobre la próxima vacuna

Cavadas siempre ha sido cauto respecto a la llegada a corto plazo de la vacuna y el pasado verano quiso rebajar el entusiasmo del Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se anunció que a finales de año podría llegar una vacuna a nuestro país. Por otro lado, las previsiones de Cavadas respecto a este fármaco se han ido cumpliendo a medida que ha pasado el tiempo, incluso se echó las manos a la cabeza cuando en varias ocasiones escuchó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, defender que la vacuna se distribuiría este mismo año en España.

En este sentido, Cavadas ha explicado que este proceso no se hará de forma rápida y en los próximos meses, y que "primero se vacunará a la parte rica de la población mundial y hasta que se vacune al total de la población pasarán varios años", defendiendo en este sentido que habrá que esperar "un año y medio en las previsiones más optimistas", para que la vacuna se pueda distribuir de forma homogénea en nuestro país.

Cavadas explica en 'El Hormiguero' las claves de la vacuna

En la última entrevista que Cavadas dio a Pablo Motos en 'El Hormiguero', el cirujano exigió que no se engañara a la población con promesas que no se fueran a cumplir: "A la población no se le puede mentir. No entiendo que se haga. La realidad es que es metafísicamente posible que haya una vacuna testada, pero bien testada, en años". En este sentido explicó que la horquilla que contempla para que una vacuna proteja a toda la población mundial frente al coronavirus está contemplada entre "dos y cuatro años".

El doctor Pedro Cavadas se ha convertido en una de las voces más críticas con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. El cirujano no ha ocultado en ningún momento su disconformidad con la labor llevada a cabo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa y por el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, cuyo trabajo ha criticado con dureza en numerosas ocasiones en los últimos meses.

Para Cavadas, el mayor error del Gobierno español ha sido "ignorar temporal e intencionadamente su potencial magnitud y luego echar a correr desordenadamente para intentar apagar la cola del incendio a sotavento", algo que achaca a que los gobernantes estaban "ocupados en otros quehaceres distintos del bien común".

