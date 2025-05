El aviso de Álex Grimaldo a los jugadores del Real Madrid por lo que hace Xabi Alonso con la plantilla: "Toque de atención"

Publicado el 21 may 2025, 15:13 - Actualizado 21 may 2025, 15:14

El Real Madrid ya prepara su nueva etapa con Xabi Alonso como entrenador, y uno de los nombres que suena con fuerza para reforzar la banda izquierda es Álex Grimaldo, actual jugador del Bayer Leverkusen. El lateral español, pieza clave del campeón de la Bundesliga, ha compartido cómo es el técnico tolosarra en una entrevista en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, dejando un claro mensaje para los futuros pupilos del míster vasco: con Xabi no hay relajación que valga.

Un técnico cercano, pero exigente

Grimaldo no duda en elogiar a su actual entrenador, pero también advierte que su nivel de exigencia es máximo: “Es un entrenador muy cercano. Es estricto cuando tiene que serlo. No quiere que la gente se relaje”, confesó. Aunque la relación entre ambos ha sido especialmente buena desde su llegada al Leverkusen, eso no ha impedido que Alonso sea claro cuando detecta falta de intensidad: “Te pega un toque de atención si cree que puedes dar más y no lo estás dando”.

Este perfil técnico de Xabi Alonso encaja con el perfil de entrenador que busca el Real Madrid para liderar un nuevo ciclo tras la era de Carlo Ancelotti. La apuesta por un técnico joven, con una filosofía clara y una fuerte personalidad, es también un mensaje para la plantilla del Bernabéu: el talento no basta sin compromiso.

Balón como protagonista

En el plano táctico, Grimaldo también ha desvelado que el balón es el centro de los entrenamientos del técnico tolosarra. “Mucho balón, mucho balón”, repitió con énfasis el lateral. Aunque la carga física no se descuida —especialmente en pretemporada—, la idea de juego de Alonso se construye desde la posesión y la táctica con balón: “Hace que todo el mundo esté focus en lo que tenemos que hacer y en la idea que él tiene”.

Alamy Stock Photo Xabi Alonso

Xabi no es un entrenador invasivo fuera del campo, algo que también puede resultar clave en un entorno de alta exposición mediática como el del Real Madrid. “Él ha sido jugador y sabe que el día antes de un partido tienes que estar en tu mundo. No se mete ahí”, explicó Grimaldo sobre el comportamiento de Alonso en las concentraciones. Y añadió: “Cuando estás en la ciudad deportiva, quiere que estés focus. Fuera, cada uno tiene su vida y ahí no se mete”.

Estas palabras dibujan a un entrenador que respeta el espacio personal del futbolista, pero que exige máxima implicación en el trabajo diario. Una combinación que ha dado frutos en el Bayer Leverkusen, donde el equipo ha brillado con una identidad muy marcada y un alto rendimiento colectivo.

Alamy Stock Photo Xabi Alonso

Además, la atención al detalle también se refleja en el análisis táctico. Aunque los vídeos no son excesivamente largos, Grimaldo asegura que se trabajan aspectos clave de forma individual y colectiva: “Siempre intenta hacer mejor al jugador y al equipo en lo que cree que hay que mejorar”.

Con estas declaraciones, Álex Grimaldo no solo lanza un guiño al club blanco de cara al mercado de fichajes, sino que también lanza un aviso para navegantes: con Xabi Alonso, el listón está alto. Y en un club como el Real Madrid, donde la exigencia es máxima, esa actitud puede marcar la diferencia.