Cuidado si recibes este mensaje de la DGT con una multa pendiente, es una estafa: "Está cayendo muchísima gente"

En TRECE nos acompañó Pablo F. Iglesias, director de la Consultora CyberBrainers, quien nos compartió valiosa información sobre los ciberataques denominados "phishing"

¿Alguna vez has recibido un correo, quizá de algún remitente que te sea familiar, pero cuyo contenido no te haga mucho sentido? Mucho ojo. En su cuenta de X la DGT (Dirección General de Tráfico) ha enviado un nuevo aviso, diciendo "DGT solo notifica sanciones por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial #DEV. Si recibes un SMS como el de la imagen, no piques. Es #smishing, un fraude a través de mensaje de texto que lleva a una web falsa para captar tus datos bancarios.". Para mayor información sobre el modo de operar de la DGT, puedes consultar su sitio: web https://www.dgt.es/inicio/

aviso importante

El mensaje se presenta como un aviso importante. En caso de simular provenir de la DGT, el mensaje probablemente advierta sobre alguna infracción vial y posteriormente vendría alguna descripción inventada sobre dicha infracción, seguido de una determinada cantidad que supuestamente haz de pagar. Pero es muy importante no llegar hasta este punto. Pues en algunas estafas, incluso antes de realizar cualquier pago, tu equipo podría sufrir algún daño, invasión o pérdida con tan solo abrir el mensaje

Es importante ser conscientes de que estos engaños se pueden dar, no solo a través de SMS, sino también por correo o algún otro medio de comunicación electrónico.

no seas víctima de Smishing

"Lamentablemente, el phishing no para. Hoy es con la DGT, mañana será por Hacienda o cualquier otra administración pública o bancaria" Reconoce Pablo y según nos cuenta, es muy complicado evitar recibir esta clase de correos; pero podemos prevenir caer en la trampa, manteniéndonos informados sobre este tipo de fraudes "No hay que creer todo lo que nos llega" Aconseja el experto.

Si bien, el phishing no es nada nuevo, si se trata de un método de estafa en constante expansión. "El pasado fin de semana se han reportado mogollón de casos" Aseguró Pablo. Al parecer estuvieron utilizando una popular plataforma de criptomonedas y decían a los usuarios que su dinero había sido extraído desde Ucrania; Procedían a exhortar o llamar a la acción. Generalmente, los hackers detrás de estas malas prácticas buscarán incentivar al receptor de los mensajes a realizar alguna acción, ya sea realizar algún pago o alguna otra interacción dentro del propio mensaje.

Es muy importante, en caso de ya haber abierto el correo, no proceder a ninguna acción en caso de no reconocer el contenido del mensaje. Es preferible cerrar dicho mensaje y comunicarse con la entidad de la que éste supone ser, en este caso, la DGT.

Autoridades correspondientes

Como en otros casos de seguridad, la ciberseguridad también depende de las autoridades. En el caso de España contamos con la Policía Nacional y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, GDT, "Tienen perfiles muy buenos y a nivel mundial, la policía nacional está considerada una de las mejores en delitos telemáticos" Celebra Pablo "Así que tenemos muy buen caldo en el país".

Lo cierto es que generalmente estas estafas se originan en el extranjero, por lo que nuestros servicios de policía e inteligencia deben colaborar con otras autoridades supranacionales, que usualmente cuentan con distintas regulaciones y procedimientos, lo cual genera ciertos contratiempos y desacelera los procesos.

"Pero se les acaba pillando" Concluyó el director de CyberBrainers