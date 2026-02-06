COPE
Podcasts
Eméritos
EMÉRITOS TRECE
Eméritos

EMÉRITOS: D. Salvador Giménez Valls, obispo emérito de Lleida

'EMÉRITOS' es el programa de TRECE que repasa la vida y la trayectoria de las figuras eclesiásticas más destacadas de la historia reciente de nuestro país

EMÉRITOS: D. Salvador Giménez Valls, obispo emérito de Lleida
00:00
TRECE

EMÉRITOS: D. Salvador Giménez Valls, obispo emérito de Lleida

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Temas relacionados

Lo último

Programas

Los últimos audios

Último boletín

12:00H | 7 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking