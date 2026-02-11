El homenaje a Rafael Amador, el genio de Pata Negra que demostró el alma mestiza del flamenco: "Uno de los músicos más extraordinarios que ha dado España"

El mundo del flamenco está de luto. Rafael Amador, integrante de Pata Negra y uno de los grandes referentes de la fusión flamenca, ha fallecido a los 65 años. Su legado ha sido analizado por el escritor Jacobo Bergareche este miércoles en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos.

El origen de un sonido único

Jacobo Bergareche ha comenzado su intervención refiriéndose a Rafael Amador como "uno de los músicos más extraordinarios que ha dado España". Ha recordado que su carrera despegó a finales de los 70 como integrante de Veneno, un grupo efímero que compartió con Kiko Veneno y cuyo único disco sirvió para inventar el nuevo flamenco.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Flamenco, por Jacobo Bergareche | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

Ese sonido revolucionario se consolidaría poco después, cuando Camarón de la Isla los reclutó para dar vida a su mítico álbum "La leyenda del tiempo". Bergareche ha explicado el origen de esta influencia: el padre de los Amador trabajaba en la base americana de Morón de la Frontera, donde los soldados negros le pasaban discos de blues que Rafael y su hermano Raimundo "absorbieron como esponjas".

Un legado contra el purismo

Junto a su hermano Raimundo, "héroe de la guitarra", formó Pata Negra, la banda con la que ambos demostraron que el flamenco tiene un alma mestiza. Su música probó que el género es capaz de asimilar baterías, bajos, teclados, guitarras eléctricas y escalas de blues "sin perder su esencia". Para Bergareche, su figura es clave para entender la evolución del género, pues, en sus palabras, "la exigencia de pureza es lo que de verdad acaba con cualquier cultura".

Flamenco

En este sentido, el escritor ha concluido que el artista "nos enseñó que copular con otras músicas no extingue el flamenco, sino que lo hace más fuerte". El legado de Rafael Amador, por tanto, "lo libera de los rancios y lo abre a más oyentes", abriendo un camino de renovación que sigue muy presente en la música actual.