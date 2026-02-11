"Sólo dos países están cerrando nucleares en Europa sin abrir nuevas; uno es Bélgica y el otro España, y eso que es el 20% de la energía que consume el país"

La economista Pilar García de la Granja, en la sección 'Economía de bolsillo' del programa Herrera en COPE junto a Jorge Bustos, ha analizado la situación de la central nuclear de Almaraz. El debate se intensifica después de que los alcaldes de 15 ayuntamientos de Extremadura hayan entregado una carta a Pedro Sánchez reclamando la continuidad de la planta, ante los planes del Gobierno de cerrarla.

García de la Granja ha subrayado el enorme impacto económico que tendría el cierre. Según los alcaldes, de la central dependen 4.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y su clausura les dejaría "en la ruina". La periodista ha recordado que la planta de Almaraz supone el 5% del PIB de Extremadura, es decir, de la riqueza de toda la región.

Una energía amortizada y sostenible

En su análisis, Pilar García de la Granja ha defendido el papel de la energía nuclear, que supone hasta el 20% de la energía que se consume en España. La ha descrito como "barata, limpia, ecológica y sostenible". Además, ha añadido que el mantenimiento de Almaraz "es seguro para todos, prácticamente sin costes, porque el coste ya está amortizado".

España, a contracorriente de Europa

La colaboradora de COPE ha destacado que la política energética española va en dirección opuesta a la del resto de Europa. "España y Bélgica" son los únicos dos países que "están cerrando centrales nucleares" en lugar de abrir otras nuevas de última generación. El resto de países, ha explicado, apuestan por mantener las que tienen una vida útil extensible, como es el caso de Almaraz, o por construir nuevas "para dar garantía de suministro de electricidad" a empresas y familias.

En este contexto, un grupo de eurodiputados visitará próximamente las instalaciones de Almaraz para analizar las consecuencias de su posible cierre. Tras la mención por parte de Jorge Bustos al "gran apagón" y la "poca inversión en redes", ha calificado de "suicida" el cierre de las nucleares, una visión compartida por García de la Granja.

Para Pilar García de la Granja, la gestión del Gobierno es un "despropósito", afirmando que "no hay ni una sola decisión que no sea ideológica". Ha insistido en que se está hablando de la "estructura básica para la competitividad de un país", que es disponer de "energía barata para poder crecer económicamente".

La defensa de un decrecimiento económico es un suicidio para la sociedad" Pilar García de la Granja Experta económica

Finalmente, la economista ha advertido sobre las graves consecuencias de esta política, apoyándose en la opinión de los expertos. "Todos los expertos coinciden en que la defensa de un decrecimiento económico es un suicidio para la sociedad", ha sentenciado, describiéndolo como el "preludio de precariedad y pobreza masiva" que, en su opinión, ya se está empezando a ver.