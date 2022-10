Vota | ¿Le parece bien que Feijóo exija a Sánchez no rebajar el delito de sedición para sentarse a negociar?

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que las negociaciones con el Gobierno para renovar el CGPJ "están paralizadas pero no rotas", y que las retomaría "esta misma tarde" si el presidente Pedro Sánchez se compromete "por escrito" a no reformar el delito de sedición.

En rueda de prensa, el dirigente popular ha recalcado que el acuerdo, que sí que estaba muy avanzado pero no cerrado, no lo rompió "ningún tuit ni llamada" de otros cargos del PP, porque su líder, Alberto Núñez Feijóo, "escucha y consulta a todo el mundo", pero "toma sus propias decisiones".



La voluntad del PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, ha dicho, es "tajante" pero ahora es el Gobierno el que tiene en su mano que vuelvan a sentarse a dialogar y acordar una reforma de la Justicia. "Solo necesitamos un gesto muy sencillo: que Sánchez se comprometa por escrito que no va a tocar el delito de sedición".