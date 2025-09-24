Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 24 de septiembre: Begoña Gómez, a juicio con jurado popular

El Cascabel de esta noche estará marcado por la decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y las reacciones políticas y judiciales que ha generado. En la mesa participarán José Francisco Serrano, May Mariño y Aitor Riveiro, junto a Ana Samboal en plató. También intervendrán David Alandete, corresponsal en Washington, para valorar la primera reacción de Pedro Sánchez desde Nueva York; Ignacio González Vega, magistrado; y Adolfo Prego, exmagistrado del Tribunal Supremo, que analizará las críticas al poder judicial y el impacto en el Estado de derecho. Además, se abordarán los pagos aplazados a Víctor de Aldama tras gestiones con Hacienda, con la participación de Rafa Muñoz, CEO de Rockin, y se cerrará con la intervención de Tomás Gómez, ex secretario general del PSM.

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.