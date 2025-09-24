COPE
Podcasts
El Cascabel
El Cascabel

Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 24 de septiembre: Begoña Gómez, a juicio con jurado popular

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

Publicado el

2 min lectura

El Cascabel de esta noche estará marcado por la decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y las reacciones políticas y judiciales que ha generado. En la mesa participarán José Francisco Serrano, May Mariño y Aitor Riveiro, junto a Ana Samboal en plató. También intervendrán David Alandete, corresponsal en Washington, para valorar la primera reacción de Pedro Sánchez desde Nueva York; Ignacio González Vega, magistrado; y Adolfo Prego, exmagistrado del Tribunal Supremo, que analizará las críticas al poder judicial y el impacto en el Estado de derecho. Además, se abordarán los pagos aplazados a Víctor de Aldama tras gestiones con Hacienda, con la participación de Rafa Muñoz, CEO de Rockin, y se cerrará con la intervención de Tomás Gómez, ex secretario general del PSM.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

17:00 H | 24 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking