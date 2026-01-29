Antonio: "Tengo una cosa en casa que a mis amigos les da yuyu; son los dos colmillos de mi padre en plata y me los podría poner"

El programa 'Herrera en COPE' ha abierto sus micrófonos en la sección 'La Hora de los Fósforos' para descubrir los objetos más siniestros que los oyentes guardan en sus casas. Conducido por Alberto Herrera, el espacio ha destapado una serie de colecciones y reliquias personales que van desde lo sentimental hasta lo verdaderamente tétrico, provocando el asombro en el estudio.

Entre la multitud de llamadas, el testimonio de Antonio ha destacado por su singularidad. Este oyente ha revelado que posee dos objetos a los que les tiene bastante cariño, aunque reconoce que a sus amigos les dan un poco de yuyu. Se trata, ni más ni menos, que de los colmillos de su padre, fallecido hace 32 años, engarzados en plata.

Según ha relatado Antonio, fue su propia madre quien, tras el fallecimiento de su marido, decidió engastar los dientes en plata y regalárselos. 'Mi padre decía que tenía unos dientes muy bonitos', ha explicado. Ahora, los conserva 'guardados en una cajita como si fueran oro en paño'.

Aunque los enseña en contadas ocasiones, la reacción suele ser de sorpresa. 'Yo tengo los colmillos de mi padre guardados, y se creen que es broma', ha comentado Antonio, quien ha añadido que son auténticos y que incluso podría ponérselos, aunque nunca ha sentido la tentación de hacerlo.

Reliquias familiares y taxidermia

El caso de Antonio no es el único que involucra restos o recuerdos familiares. Teresa, otra oyente, ha contado que su prima utiliza una lápida del panteón familiar como mesa en su casa de campo. Por su parte, Manolo ha confesado que tiene a sus dos perros Rottweiler disecados en el pasillo, uno a cada lado, como si fueran guardianes.

Manolo ha explicado que se encariñó tanto con ellos que no quiso tener más animales y decidió conservarlos. La presencia de los canes disecados, con la boca abierta, no deja indiferente a las visitas: 'Cuando abren la puerta y ven los 2 bizarracos con la boca abierta, pegan un salto atrás', ha afirmado.

Muñecos diabólicos y cabezas reducidas

Las cabezas reducidas también han tenido su protagonismo. Al inicio del programa, Herrera ya había mencionado a un oyente que poseía una, y María Ángeles ha corroborado tener otra, traída de Perú por su padre. Esta última ha detallado, conservaba el pelo y hasta las liendres, aunque lamentablemente 'desapareció tras prestarla al museo antropológico'.

La afición por el terror se manifiesta también en la colección de Mónica, quien tiene una habitación llena de muñecos de películas de miedo a tamaño real, como Chucky o Annabelle. En una línea similar, Laura ha compartido que su salón está decorado con nueve figuras de la Santa Muerte y una veintena de calaveras, a las que rinde culto con ofrendas diarias.

Alamy Stock Photo Dibujo de Chucky

Recuerdos inquietantes

Finalmente, los recuerdos más personales adoptan formas inquietantes, como el cuadro con fotografías pintadas de sus abuelos que tiene Rosa María. 'Mi nuera me tiene frita porque quiere que lo quite', ha lamentado, asegurando que siente que sus abuelos le siguen con la mirada. Este caso recuerda a una de las primeras llamadas, en la que un oyente afirmaba tener un cuadro hecho con mechones de familiares muertos que dibujan tumbas.