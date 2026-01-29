"El Madrid se ha gastado 200 millones en este mercado, la pregunta es si este equipo es mejor que el del año pasado"

El análisis sobre la situación del Real Madrid tras la última debacle europea ha subido de temperatura en El Partidazo de COPE. Conducido por Juanma Castaño, el debate se ha centrado en una frustración compartida: "hay mucha crítica, pero pocas soluciones". Los tertulianos han puesto sobre la mesa las evidentes carencias de un equipo que, pese a los esfuerzos, no encuentra el rumbo y genera más dudas que certezas.

Una inversión de 200 millones en el aire

Uno de los puntos clave de la noche ha sido el recordatorio de la importante inversión económica realizada. "Quiero recordar que el Madrid se ha gastado aproximadamente 200 kilos en este mercado", apuntaba uno de los analistas. La cuestión principal, que ha vertebrado gran parte de la discusión, es si con ese gasto la plantilla actual supera a la de la temporada pasada, una duda que ha encontrado un "seguro que no" por respuesta.

EFE Leandro Barreiro (R) del Benfica en acción contra Franco Mastantuono (L) del Real Madrid durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid, en Lisboa

Aunque se ha matizado que los fichajes se firman para "4 y 5 años", el consenso es que, tras seis meses de competición, el rendimiento no se corresponde con la cifra. "De momento, los 200.000.000 no han aparecido", sentenciaban en la tertulia, dejando claro que ese "plus de calidad" que se presuponía no se ha materializado en el campo, una situación preocupante considerando el dinero que está en juego en competiciones como la Champions League.

Carencias defensivas y dependencia de individualidades

Más allá de la inversión, el debate ha señalado problemas estructurales. Se ha hablado de un "cierto desequilibrio en la plantilla" y de jugadores que "no están a su mejor nivel". En este sentido, se ha destacado una ausencia como fundamental para entender la fragilidad del equipo: la de Éder Militão. "Militão es un jugador que te da consistencia defensiva, que el Madrid no la tiene", se ha afirmado con rotundidad.

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid CF hace un gesto durante el partido de la fase 8 de la UEFA Champions League 2025/26 entre el SL Benfica y el Real Madrid C.F. en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica el 28 de enero de 2026 en Lisboa.

En el plano ofensivo, la dependencia de la inspiración individual es otra de las grandes preocupaciones. El bajo estado de forma de figuras como Vinicius ha quedado patente, con comentarios como que "no se ha ido de un lateral bosnio". La esperanza, según los analistas, reside en "que alguien recuperara las mejores versiones de Vinicius y Beligham", aunque se ha subrayado que el problema de actitud de algunos jugadores es evidente, en contraste con la efectividad de otras estrellas como Mbappé, de quien se ha dicho que "ha jugado andando, pero es que ha metido 2".

El diagnóstico final es que el proyecto "está todavía por diseñar". Se necesitan "pequeños arreglos" y soluciones tácticas que no llegan. Mientras el equipo busca su identidad, la falta de una estrategia clara se hace evidente, muy lejos de la astucia que otros entrenadores demuestran para manejar los tiempos de un partido. La crítica continúa, pero las soluciones siguen sin aparecer en el horizonte del Real Madrid.