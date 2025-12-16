Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 16 de diciembre: ¿qué relación mantuvo Ana Obregón con Jeffrey Epstein?

El programa de El Cascabel de este martes centra gran parte de la noche en las informaciones que vinculan a José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y el rescate de Plus Ultra, abordadas a partir de datos policiales y mensajes de la UCO con la intervención de Teresa Gómez, periodista de The Objective; Pedro Martín, abogado y economista y presidente de la consultora Martín Molina; y Jesús Villegas, magistrado, que analiza los indicios jurídicos sobre estas actuaciones. En el plano económico, el espacio incluye una entrevista con Joan Bonet, director de Estrategia de Mercados y Asesoramiento de Banca March. La situación política de la legislatura de Pedro Sánchez se examina con Pablo Simón, politólogo, y con Joan Guirado, periodista de ABC, a raíz de la ausencia del presidente en el Senado y sus vacaciones. La noche se completa con una entrevista en plató a Antonio Elorza, ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro Pedro Sánchez o la pasión por sí mismo, y con el repaso a las informaciones que relacionan en Estados Unidos a Ana Obregón con Jeffrey Epstein, comentadas por Juan Luis Galiacho, director de ElCierreDigital.com.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.