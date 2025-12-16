COPE
Podcasts
El Cascabel
JOSE LUIS PEREZ IMAGEN PRINCIPAL
El Cascabel

Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 16 de diciembre: ¿qué relación mantuvo Ana Obregón con Jeffrey Epstein?

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

Publicado el

2 min lectura

El programa de El Cascabel de este martes centra gran parte de la noche en las informaciones que vinculan a José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y el rescate de Plus Ultra, abordadas a partir de datos policiales y mensajes de la UCO con la intervención de Teresa Gómez, periodista de The Objective; Pedro Martín, abogado y economista y presidente de la consultora Martín Molina; y Jesús Villegas, magistrado, que analiza los indicios jurídicos sobre estas actuaciones. En el plano económico, el espacio incluye una entrevista con Joan Bonet, director de Estrategia de Mercados y Asesoramiento de Banca March. La situación política de la legislatura de Pedro Sánchez se examina con Pablo Simón, politólogo, y con Joan Guirado, periodista de ABC, a raíz de la ausencia del presidente en el Senado y sus vacaciones. La noche se completa con una entrevista en plató a Antonio Elorza, ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro Pedro Sánchez o la pasión por sí mismo, y con el repaso a las informaciones que relacionan en Estados Unidos a Ana Obregón con Jeffrey Epstein, comentadas por Juan Luis Galiacho, director de ElCierreDigital.com.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

18:00 H | 16 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking