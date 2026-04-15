"Ha sido una tarde aciaga para la democracia. El comportamiento fue reprobable, pero exagerar que hubo violencia o compararlo con el 23-F es hiperlamentable"

El director de ‘El Debate’, Bieito Rubido, ha analizado el último y tenso episodio vivido en el Congreso de los Diputados en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, presentado por José Luis Pérez. El periodista ha calificado lo ocurrido como una "tarde aciaga, triste y una mala página para la democracia y para el parlamentarismo español", criticando duramente tanto la comparación del incidente con el 23-F como la actuación de los protagonistas.

Una comparación "especialmente odiosa"

Rubido ha comenzado su intervención en el programa rechazando de plano la comparación que Patxi López (PSOE) hizo del altercado con el golpe de Estado del 23-F. Para el director de 'El Debate', se trata de una "hipérbole" que resulta "especialmente odiosa" y que, en su opinión, "demuestra que Patxi López y que el actual PSOE, pues no tiene cultura, no tiene historia y, desde luego, no tiene sentido del equilibrio".

Aunque entiende que esta declaración forma parte de una estrategia del Partido Socialista, ha expresado sus "serias dudas de que la gente" la secunde. "Yo creo que la sociedad en general es mucho más inteligente que la media de los políticos", ha afirmado, sentenciando que "no estamos con la mejor generación de políticos".

Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis (i), y el diputado de Vox José María Sánchez (d)Jesús Hellín / Europa Press14/4/2026

Actuaciones "reprobables" por todas las partes

Respecto al comportamiento del diputado de Vox, José María Sánchez, el periodista ha sido claro al calificarlo de "reprochable" y asegurar que "lo hizo muy mal". Ha defendido que, aunque la crítica al Gobierno debe ser dura, las formas son un pilar fundamental. "Vamos perdiendo las formas y la democracia también es una cuestión de formas", ha argumentado.

El presidente en funciones de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, tampoco se ha librado de las críticas. Según Rubido, este ha tenido un comportamiento "lamentable", ya que "no ha cumplido con el papel que tiene que cumplir", que es el de "moderar". Además, le acusa de exagerar la situación: "No hubo tal sopapo, señor De Celis, no lo hubo".

Eduardo Parra / Europa Press El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López

El insulto de "asesino" y la crispación independentista

El origen de la reacción del diputado de Vox, que ha alegado haber sido llamado "asesino" por el portavoz de Esquerra Republicana, también ha sido valorado por Rubido, quien ha recordado que una acusación de ese calibre es un delito de "injuria" y "calumnia".

Finalmente, el director de 'El Debate' ha recordado otro episodio de crispación en el hemiciclo para contextualizar el nivel de tensión, mencionando el momento en que el diputado independentista Jordi Salvador "presuntamente escupió a Borrell". Según ha señalado, este tipo de comportamientos son propios de "independentistas que siempre están en la bronca y que siempre están creando problemas a la democracia española".