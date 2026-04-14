¿Puede seguir Bolaños como ministro de Justicia tras atacar al juez Peinado?

Tanto el PSOE como Sumar han cerrado filas este martes en torno al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por proponer juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos.

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Tras conocerse este lunes la decisión de Peinado de juzgar a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Bolaños dijo que la instrucción que había realizado este juez "ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados en nuestro país".

En una rueda de prensa, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha ido más allá de las palabras de Bolaños y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se mostró convencido de que el tiempo pondrá "a todos en su sitio".

"Me voy a fiar de la justicia de verdad. El tiempo y la justicia real pondrán a cada uno en su sitio y también al juez Peinado", ha dicho.

López se ha pronunciado además sobre el "malestar" de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con Bolaños. "Aquí molestos estamos todos, también, con otras declaraciones. No les veo a algunos salir molestándose por las declaraciones que vienen de otro sector del espectro ideológico", ha apostillado.

Preguntado sobre si en el PSOE creen que Begoña Gómez realizó su actividad profesional de manera impoluta ha contestado con un si rotundo.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha coincidido con Bolaños, al asegurar que le parece "vergonzante" la instrucción del juez Peinado.

"Es una investigación que ha carecido de muchísimas de las garantías de cualquier procesado investigado", ha denunciado en una rueda de prensa en el Congreso, en la que, sin embargo, ha rechazado hablar de una posible prevaricación de Peinado.

La diputada de los comunes Aína Vidal sí ha apuntado a esta posibilidad: "Si uno friega la prevaricación, se revuelca en ella", ha dicho en otra rueda de prensa, mientras Podemos se ha mostrado muy cauto con este caso.

PP pide respeto y Vox habla de república bananera

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el Gobierno y contra el ministro de Justicia por hacer "señalamientos" y ha recalcado que "a la justicia se la respeta, no se la desprecia".

En una intervención ante los parlamentarios de su grupo en el Congreso, Feijóo ha preguntado por qué hay que "tragar" con esos señalamientos y ha concluido que "se aguanta", porque "el culpable está claro" que es Sánchez, quien es "el máximo responsable del deterioro en el que vive la sociedad española".

En el mismo sentido, se ha pronunciado la portavoz de Vox, Pepa Millán, para quien "esta banda que detenta el poder desde la Moncloa no es homologable ni de lejos con ningún gobierno de un país normal" y ha hablado de "república bananera".

En su opinión, lo único que hay peor a ver a la mujer del presidente sentada en el banquillo, es "ver a un ministro de Justicia insultando a los jueces y afirmando ya categóricamente que cuentan con el Tribunal Constitucional para anular la sentencia condenatoria" contra ella.