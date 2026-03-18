Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado de Vox: "Propongo un congreso para abrir un partido que se está estrechando y expulsando a gente"

El exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dado un paso al frente para intentar reconducir el rumbo del partido. Durante una entrevista en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, con José Luis Pérez, ha anunciado el lanzamiento de un manifiesto público para solicitar a la dirección de Vox la convocatoria de un congreso extraordinario. La iniciativa, canalizada a través de la página web congresovox.es, está abierta a la adhesión de "afiliados o exafiliados" que compartan la necesidad de un debate interno.

Un partido "que se está estrechando"

Espinosa de los Monteros justifica la necesidad de este cónclave por varias razones. Considera que Vox ha cambiado sus posiciones políticas "sin un debate interno" y critica que "los protocolos de relación entre las personas que forman parte de ese partido no son adecuados, por lo menos no lo son desde el punto de vista humanitario". Según ha expresado, es el momento de "abrir un partido que se está estrechando, que está estrechando el cerco, que está expulsando a gente".

El exdiputado ha insistido en que su intención "no es perjudicar al partido, no es cuestionar el liderazgo", ya que en el congreso no se votaría sobre la figura de Santiago Abascal. El objetivo, ha dicho, es hablar sobre el posicionamiento político y redefinir los métodos internos. "El partido no pertenece a los que han salido elegidos en el comité ejecutivo, el partido son todos afiliados", ha sentenciado para recalcar que la formación es de sus bases y votantes.

La sombra de la falta de democracia interna

Preguntado directamente por si cree en la democracia interna de Vox, Espinosa ha sido claro: "Ahora mismo en el partido, pues no hay mucho contrapeso, no hay muchos órganos de control, y los que hay están absolutamente absorbidos y dirigidos por la propiedad privada, luego no hay mucha democracia interna". Definió la democracia como "el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías" y un sistema "con contrapoderes y contrapesos".

Además, ha recordado que Vox nació en parte por la falta de debate en el Partido Popular. Ha traído a la memoria el congreso del PP en Valencia donde, tras ser derrotadas las enmiendas de figuras como Alejo Vidal-Quadras o María San Gil, Mariano Rajoy pronunció su famosa frase sobre que quien quisiera montar un partido liberal, que lo hiciera. Espinosa ha destacado la paradoja de que el propio Abascal, en su carta de despedida del PP, "le reprocha a Rajoy que tiene los congresos muy atados".

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Objetivo: ganar las próximas elecciones generales

El fin último de esta reflexión interna, según el exdiputado, es fortalecer a Vox de cara a las próximas elecciones generales. "Queremos demostrar que somos más democráticos, que somos más votables y que somos un partido abierto a la captación de talento", ha afirmado. La meta es ambiciosa: "Por lo pronto, pasar al PSOE con total seguridad y ojalá ganar al PP, y si no, por lo menos quedar en segunda posición en una posición tan primordial, que estemos en posición de igualdad con el Partido Popular".

Espinosa de los Monteros es consciente de que la celebración de este congreso depende exclusivamente de la voluntad de la dirección. A diferencia de las asambleas extraordinarias, que pueden forzarse con un 20% de las firmas, el congreso que propone "no está previsto ni requiere un número de firmas. Depende de que el comité ejecutivo nacional desee hacerlo". Preguntado sobre qué haría si no le hacen caso y si montaría otro partido, ha evitado comprometerse: "Vamos a esperar a los acontecimientos".