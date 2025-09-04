Ábalos podría hablar tras la entrevista de su exmujer: el periodista que lo entrevistará adelanta cuándo y dónde

El periodista Leopoldo Bernabeu, director de LeoRadio, ha concedido una entrevista en El Cascabel para analizar su conversación en exclusiva con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. En ella, Bernabeu subrayó que el exasesor socialista le ha elegido como único interlocutor mediático y detalló los momentos más significativos de su encuentro en Benidorm, donde actualmente reside García.

“A partir de ahora, solo me concederá entrevistas a mí”

Bernabeu destacó que García se mostró agradecido por la forma en la que afrontó la entrevista: “El hombre está especialmente feliz con la forma en la que yo tengo de hacer periodismo”, afirmó el periodista, quien recordó sus más de 36 años de trayectoria profesional en distintos medios nacionales.

Además, reveló que el exasesor de Ábalos ha decidido confiar únicamente en él para futuras apariciones públicas: “A partir de ahora, el único medio de comunicación que va a tener la posibilidad de entrevistarle cada vez que surja la ocasión voy a ser yo”, aseguró.

El periodista explicó que durante la entrevista García evitó dar detalles sobre aspectos íntimos, aunque sí se mostró dispuesto a reflexionar sobre su situación personal y política.

Advertencias veladas a Sánchez y contradicciones

Uno de los momentos más comentados de la conversación fue cuando Bernabeu le preguntó a García si todo lo sucedido podía acabar con el actual Ejecutivo. La respuesta del exasesor fue escueta: “El presidente sabrá”, lo que se interpretó como una advertencia velada a Pedro Sánchez.

Preguntado sobre la existencia de grabaciones que pudieran comprometer al Gobierno, García fue ambiguo. Según Bernabeu, el exasesor niega reconocer el 99% de las grabaciones atribuidas a su voz por la UCO, aunque en otros momentos deslizó que podría disponer de copias con las que defenderse.

“Creo que hay momentos en los que él mismo se contradice un poco”, apuntó Bernabeu, al recordar que García primero rechaza las grabaciones y luego asegura que podría recuperar pruebas que lo vinculan con varios ministros.





En este sentido, García reveló que al menos cinco ministros actuales del Gobierno le deben favores. Preguntado por Bernabeu si había miembros del gabinete que le habían repudiado pese a haber contado con su ayuda, respondió: “Más de uno y más de dos. Como mínimo cinco”.

El silencio sobre el caso Delcy Rodríguez

Otro de los pasajes destacados de la entrevista giró en torno al conocido episodio de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, cuando aterrizó en el aeropuerto de Barajas en 2020. Bernabeu preguntó directamente a García por la implicación de José Luis Ábalos en ese suceso.

García evitó dar explicaciones concretas y mostró un prolongado silencio ante las preguntas, lo que, según Bernabeu, resulta especialmente revelador: “Sonoros y extensos silencios, de varios segundos, que a veces dicen más que las propias palabras”, señaló el periodista.

No obstante, el exasesor dejó una afirmación significativa sobre Ábalos: “El señor José Luis Ábalos actuó en defensa de los españoles y los españoles deberían estarle agradecidos por lo que hizo esa noche”, sin querer precisar a qué se refería.

Bernabeu concluyó que esta entrevista ha dejado abierta la puerta a futuras revelaciones y que los mensajes que le envió García durante la propia emisión de El Cascabel demuestran que Koldo está pendiente de los posibles nuevos datos: "Nos está escuchando y nos está viendo, me está escribiendo". De hecho, el periodista avanzó que José Luis Ábalos podría sentarse en sus estudios de Benidorm, el próximo martes, para responder a las declaraciones de su exmujer en televisión, lo que podría añadir nuevos capítulos al caso.