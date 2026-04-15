León XIV, a los niños huérfanos de Camerún: "Ahí donde puede haber miseria, sufrimiento o injusticia, Dios está presente, conoce sus rostros y está muy cerca de ustedes"

León XIV ha acompañado a un grupo de niños en el orfanato 'Ngul Zamba' de Yaundé, capital de Camerún, a los que ha visitado en las instalaciones. En su mensaje, el Papa ha trasladado a los niños su cariño y les recuerda que Jesucristo les manifiesta “su ternura”.

“Ustedes forman una verdadera familia y aquí encuentran hermanos y hermanas que comparten con ustedes una historia dolorosa, ¡y en esta familia el hermano mayor de ustedes es Jesús! Esta fraternidad reunida en torno a Él los vuelve fuertes, los ayuda a llevar juntos las cargas de la vida, y los hace saborear la verdadera alegría”, destaca.

León XIV ha lamentado “las pruebas difíciles” por las que han atravesado los usuarios del orfanato, como la ausencia de sus padres y seres queridos, o experimentar “el miedo, el rechazo, el abandono, la privación, la incertidumbre”. Pese a ello, el Papa les desea “un futuro más grande que sus heridas”, bajo la promesa de que “donde puede haber miseria, sufrimiento o injusticia, Dios está presente, conoce sus rostros y está muy cerca de ustedes”.

En este sentido, el Santo Padre ha recordado que Jesús tenía “una predilección especial” por los pequeños.





A su vez, el Papa ha trasladado su agradecimiento a quienes acompañan a estos menores con realidades complejas, desde los educadores al personal del orfanato, voluntarios y religiosas que gestionan el centro. “Su entrega fiel es un hermoso testimonio de amor. Les brindan más que un sostén material: les proporcionan a estos niños una presencia, una escucha, una familia, un futuro. A través de ustedes se manifiesta la ternura de Dios, una ternura fiel, que no falla en las pruebas y nunca defrauda”, ha subrayado.