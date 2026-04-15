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León XIV, a los niños huérfanos de Camerún: "Ahí donde puede haber miseria, sufrimiento o injusticia, Dios está presente, conoce sus rostros y está muy cerca de ustedes"

El Papa ha visitado a un grupo de niños atendidos en el orfanato 'Ngul Zamba' de Yaundé, donde ha agradecido la labor de profesionales y voluntarios en el acompañamiento a los menores: “Su entrega fiel es un hermoso testimonio de amor"

León XIV

José Melero Campos

Publicado el

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León XIV ha acompañado a un grupo de niños en el orfanato 'Ngul Zamba' de Yaundé, capital de Camerún, a los que ha visitado en las instalaciones. En su mensaje, el Papa ha trasladado a los niños su cariño y les recuerda que Jesucristo les manifiesta “su ternura”.

“Ustedes forman una verdadera familia y aquí encuentran hermanos y hermanas que comparten con ustedes una historia dolorosa, ¡y en esta familia el hermano mayor de ustedes es Jesús! Esta fraternidad reunida en torno a Él los vuelve fuertes, los ayuda a llevar juntos las cargas de la vida, y los hace saborear la verdadera alegría”, destaca.

León XIV

León XIV ha lamentado “las pruebas difíciles” por las que han atravesado los usuarios del orfanato, como la ausencia de sus padres y seres queridos, o experimentar “el miedo, el rechazo, el abandono, la privación, la incertidumbre”. Pese a ello, el Papa les desea “un futuro más grande que sus heridas”, bajo la promesa de que “donde puede haber miseria, sufrimiento o injusticia, Dios está presente, conoce sus rostros y está muy cerca de ustedes”.

En este sentido, el Santo Padre ha recordado que Jesús tenía “una predilección especial” por los pequeños.

ORFANATO


A su vez, el Papa ha trasladado su agradecimiento a quienes acompañan a estos menores con realidades complejas, desde los educadores al personal del orfanato, voluntarios y religiosas que gestionan el centro. “Su entrega fiel es un hermoso testimonio de amor. Les brindan más que un sostén material: les proporcionan a estos niños una presencia, una escucha, una familia, un futuro. A través de ustedes se manifiesta la ternura de Dios, una ternura fiel, que no falla en las pruebas y nunca defrauda”, ha subrayado.

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